U15世界盃／中華隊季軍 教練看見「快節奏」成主流

U15世界盃棒球賽季軍戰裁定由中華隊以7：0擊敗日本、我國連兩屆拿下季軍。總教練曾偉誠說，此次明顯感受國際潮流是「快節奏」比賽，也提到台灣球員技術不比人差，只差在細膩度。

U15世界盃棒球賽季軍戰，因為日本隊陣中COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數超過6人，球員出賽人數不足，季軍戰取消，直接裁定中華隊拿下季軍，為我國隊史U15第4座季軍。

曾偉誠表示，此次從集訓到比賽，約2個月的時間，球員們的狀況從不好慢慢變得很棒，歸功於教練團的指導。

曾偉誠感謝投手教練高漢模，在一個半月的集訓期，慢慢找出投手群的優點和了解球員的缺點，棒球比賽投手占7成，此次比賽投手群表現可圈可點，歸功於高漢模細心指導。

曾偉誠也提到，團隊打擊一開始有點低潮，客座打擊教練黃湋志協助，以賽代訓，幫助球員們調整，慢慢找出好的感覺；守備教練江奎寬也幫球員們找出合適的守備位置。

U15世界盃棒球賽在墨西哥舉行，曾偉誠表示，到墨西哥10幾天比賽，看得出來台灣球員無論在技術上、臨場表現上，與國外球員相比都不相上下，只差在細節上細膩度還不夠。

另外，曾偉誠特別提到，此次參賽，無論教練團還是球員，明顯感受到國際棒球潮流是「快節奏」，希望讓球員往後的棒球訓練以及從事棒球運動的相關單位參考，培養快節奏是主流。

曾偉誠感謝桃園市政府、桃園市棒委會，以及中華民國棒球協會後勤協助，讓教練團和球員可以無後顧之憂地比賽。