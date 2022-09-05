中職／統一獅新貼圖6日上架 小文逛夜市、餅總來踢土

統一獅隊攜手官方合作夥伴輝葉按摩椅推出人氣球星LINE貼圖，並同步連結球員經典語錄與生活必備用語，將於6日中午12點正式上線開賣，可愛貼圖包括古林睿煬的經典發言「把阿嬤賣掉」，以及常被球迷戲稱已經在逛夜市的終結者陳韻文，則是負責幫球迷傳聲「沒空！我在逛夜市」。

這次第二波貼圖的主打，推出獅迷於網路上的經典語錄，包括霸氣的胡智為「智為我大哥」貼圖，以及打出全壘打最不會跳舞的「練舞好嗎」林安可款，林子豪的貼圖是「是有沒有在練」，陳韻文則是「沒空！我在逛夜市」。

除此之外，去年在打擊區踢土土造成熱議的總教練林岳平是「WULA真給力」，將球員們的絕佳表情與話語，展現出最無厘頭與使用率最高的貼圖。

合作夥伴輝葉按摩椅表示，貼圖已經是生活中對話的一部份，這次推出的貼圖，包含人物選角上與表情呈現，甚至是經典語錄的部份，都是經過層層挑選後才產出，因為每一位球員都有自已的帥氣風格，每一位都非常適合推出貼圖，最後挑選出這八位最精典的總教練與球員貼圖。