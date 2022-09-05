日職／曾和陽岱鋼共組金手套外野 41歲糸井嘉男傳本季將引退

阪神虎陣中最年長的41歲明星外野手糸井嘉男，近年來在一軍表現乏善可陳，出賽數也不斷減少。目前還在二軍調整的他，傳出有向球團表示引退的意願，打算在本季結束職棒生涯。

根據日本媒體「日刊體育」報導，2016年季後糸井取得自由球員的身份，在當時阪神監督金本知憲的邀請下加盟阪神，成為陣中的主力選手。不過近年來表現下滑，上個賽季後被大幅減薪，合約也只有一年，顯示出他在球隊裡已經逐漸失去競爭力。

到了今年賽季，糸井靠著春訓的好狀況爭取到開幕戰先發，還開轟成為阪神史上第三位「40歲以上在開幕戰敲出全壘打」的選手（前兩位分別為2009年的金本知憲和2018年的福留孝介），4月的打擊率也高達3成以上。

直到6月為止，糸井都還是常駐先發的一員，但隨後狀況下滑，8月9日因確診離開一軍，目前還在二軍調整中。總計今年出賽61場，僅有打擊率2成22、3發全壘打。近來傳出他可能和球團商談往後規劃，很可能就會決定在本季脫下戰袍。

生於1981年的糸井嘉男，2003年以投手身份加盟日本火腿隊，但隨後棄投從打，並在2007年以外野手身份登上一軍舞台。自2009年開始，糸井連6個賽季都創下「3成打擊率、20盜壘、金手套得主」的成就，為日職史上第一人。目前一軍16個賽季留下打擊率2成96、171轟及300盜壘的成績，是個兼具長打、速度與守備的球員。

在2013年因交易轉隊到歐力士之前，糸井和陽岱鋼都是火腿的主力選手。兩人曾在2012年一同入選明星賽，並且拿下洋聯外野金手套。往後雖然分屬不同球隊，但彼此間仍有互相聯絡。今年陽岱鋼遠赴美國獨盟打拼時，糸井還曾經寄送球棒給他，顯示出兩人的友誼深厚。