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U15世界盃／日本因疫情退賽 中華隊連兩屆奪季軍

中央社／ 台北5日電
圖擷自中華民國棒球協會
圖擷自中華民國棒球協會

U15世界盃棒球賽原訂今天舉行季軍戰，但因日本隊受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，球員出賽人數不足，季軍戰取消，裁定中華隊7：0獲勝、連兩屆拿下季軍。

U15世界盃棒球賽在墨西哥舉行，中華隊此次也有不錯表現，原訂今天與日本隊打季軍戰，根據大會規定，球隊中超過6名球員確診COVID-19，球隊就無法正常參賽，日本隊因為確診人數超過、裁定由我國拿下季軍。

中華隊此次在複賽就曾與日本隊碰頭、展現韌性，比賽前半段一度落後，但後半段追分，終場以6：4拿下勝利，也是日本隊此次賽會吞下的首敗。

中華隊連2屆拿下季軍，也是隊史U15層級（含IBA世界青少棒賽）第四座季軍，中華小將預計於7日上午5時50分抵達台灣。

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