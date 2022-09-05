聽新聞
test
0:00 / 0:00
U15世界盃／日本因疫情退賽 中華隊連兩屆奪季軍
U15世界盃棒球賽原訂今天舉行季軍戰，但因日本隊受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，球員出賽人數不足，季軍戰取消，裁定中華隊7：0獲勝、連兩屆拿下季軍。
U15世界盃棒球賽在墨西哥舉行，中華隊此次也有不錯表現，原訂今天與日本隊打季軍戰，根據大會規定，球隊中超過6名球員確診COVID-19，球隊就無法正常參賽，日本隊因為確診人數超過、裁定由我國拿下季軍。
中華隊此次在複賽就曾與日本隊碰頭、展現韌性，比賽前半段一度落後，但後半段追分，終場以6：4拿下勝利，也是日本隊此次賽會吞下的首敗。
中華隊連2屆拿下季軍，也是隊史U15層級（含IBA世界青少棒賽）第四座季軍，中華小將預計於7日上午5時50分抵達台灣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言