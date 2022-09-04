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中職／防禦率超車德保拉 吳哲源開心：一定要嗆一下

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
兄弟隊先發投手吳哲源主投六局失三分奪勝。記者侯永全／攝影
兄弟隊先發投手吳哲源主投六局失三分奪勝。記者侯永全／攝影

中信兄弟吳哲源今天投出6局失3分的優質先發，在隊友火力掩護下，幫助球隊以12：4擊敗味全龍隊，不僅取得本季第8勝，投球局數也剛好達標，衝進防禦率榜第3名，擠下隊友德保拉，吳哲源笑說：「那一定要嗆他一下啦。」

德保拉是今年兄弟王牌投手，不僅吃下131.1局，還拿下10勝，另以136次三振位居聯盟三振王，吳哲源加上今天，投球局數剛好達88局，與球隊出賽數相同，進入排行榜，以防禦率2.35擠下德保拉的2.40。

吳哲源今天投得其實不算順，開賽首打席就被郭天信敲出陽春砲，全場總計被敲8支安打，但僅失3分，總教練林威助表示：「後面有穩定下來，今天表現也不錯，跟前幾場比，有稍微沒那麼好解決對方打者，但失分也降到最低。」

吳哲源認為一開始分數接近，投得綁手綁腳，後來隊友打下大局，但自己也不會想太多，還是正常去投，挨的那一轟，對方打得不算扎實，「但被打就被打吧，投手哪有不挨轟的。」

賽後得知自己達成防禦率門檻，吳哲源說：「要感謝教練給我機會，所以才有這個成果，也要感謝我自己的努力。」至於防禦率超車德保拉，吳哲源更是準備要去好好嗆一下這位隊友。

吳哲源 德保拉 中信兄弟

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