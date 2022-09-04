中職／兄弟「完全全壘打」助總嚇一跳 周思齊喊再戰2年

中信兄弟隊40歲的周思齊今天轟出一發滿貫砲，創下史上第二年長紀錄，聽到距離第一名的「秋哥」林仲秋還差2歲，周思齊開玩笑說：「那要再戰兩年，為了突破他。」

兄弟今晚團隊4發全壘打轟倒味全龍隊，以12：4獲勝，3局上周思齊轟出滿貫砲、陳文杰敲3分砲，5局上岳政華敲出兩分砲，7局上換洋砲福來喜敲出陽春砲。

這是兄弟隊史第一次、史上第三次出現單隊單場敲出至少4支不同分數的全壘打，總教練林威助聽聞後也有些驚訝，「要感謝周思齊，他先開胡，讓大家打起來比較放鬆一點。」

談到3局對郭郁政的全壘打，周思齊說，主要是有掌握住失投球，加上他的投球策略跟情蒐的雷同，但也稱讚郭郁政今年進步很多，「球速、二縫線都很好，跟去年的印象比滿驚艷的，滿想知道什麼原因，一夜變這樣。」

周思齊自己也是去二軍一趟後「變身」，8月猛敲17分打點，今天敲出本季首轟，單場貢獻5分打點，周思齊說：「剛好前幾棒上壘率高，打點自然多一點，我就是做好份內的事，推進、護送，這是我比較拿手的地方。」

周思齊認為自己沒有刻意改變，只是剛好8月球隊有狀況時，上來一軍，「可能機會多了一點，剛好也有掌握住。」

龍隊雖然在1局上就有郭天信敲出陽春砲，但兄弟打線更是打得乒乒乓乓，林威助也嚇了一跳，「其實從對方第一支就有點嚇到，還好我們今天掌握的也還不錯。」