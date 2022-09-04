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中職／周思齊帶頭「完全全壘打」 兄弟4轟打爆味全

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
天母球場味全龍與中信兄弟之戰，中信兄弟隊周思齊敲出滿貫砲。圖／中信兄弟隊提供
天母球場味全龍與中信兄弟之戰，中信兄弟隊周思齊敲出滿貫砲。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今晚借助天母棒球場風勢，單場4發全壘打以12：4爆打味全龍隊，40歲周思齊敲出史上第二年長滿貫砲，另外還有陳文杰3分砲、岳政華兩分砲、福來喜陽春砲，單隊集齊4種類全壘打也僅是史上第三次出現。

龍隊1局下靠著郭天信的陽春砲先馳得點，但接下來全是兄弟的舞台，3局上周思齊轟出滿貫砲、陳文杰敲出3分砲，單局6支安打串連加上1次保送，瞬間從龍隊先發投手郭郁政手中攻下7分大局。

4局上龍隊換王玉譜接手，兄弟打線又攻下2分，周思齊、陳文杰的安打各帶有1分打點，5局上換岳政華敲出兩分砲，已經拉開到9：2領先。

7局上兄弟打線繼續炸裂，洋砲福來喜面對剛上來的吳俊杰，一棒轟出陽春砲，也是本場第一支敲到左外野的全壘打。

單隊單場轟出滿貫、三分、兩分及陽春砲，這是中職史上第三次，第一次是2017年7月14日，Lamigo桃猿對富邦悍將單場「刷」出7轟，陽春、兩分、滿貫砲各2支，三分砲1支，再一次是2020年富邦悍將對樂天桃猿隊，單場4轟剛好達標。

周思齊的本季首轟就是生涯第7支滿貫砲，以40歲又313天的年紀，締造史上第二老轟出滿貫砲的中職紀錄，僅次於林仲秋的42歲329天紀錄，史上第三坐在對面休息區，味全龍隊林智勝今年轟出滿貫砲時，年紀是40歲又213天。

周思齊在8局上被代打換下，單場結算，4打數3安打，貢獻5分打點，他個人上一次單場5分打點已經是37歲時候的事，在2019年9月13日對統一獅隊時敲出。

兄弟先發投手吳哲源雖然投得跌跌撞撞，直到第5局才出現第一個三上三下半局，但最終也以105球投完6局，僅失3分，優質先發加上大量火力輕鬆奪得本季第8勝（1敗），被敲8支安打另有4次三振。

天母球場味全龍與中信兄弟之戰，中信兄弟隊岳政華敲出兩分砲。圖／中信兄弟隊提供
天母球場味全龍與中信兄弟之戰，中信兄弟隊岳政華敲出兩分砲。圖／中信兄弟隊提供
天母球場味全龍與中信兄弟之戰，中信兄弟隊陳文杰敲出三分砲。圖／中信兄弟隊提供
天母球場味全龍與中信兄弟之戰，中信兄弟隊陳文杰敲出三分砲。圖／中信兄弟隊提供
天母球場味全龍與中信兄弟之戰，中信兄弟隊福來喜敲出陽春砲。圖／中信兄弟隊提供
天母球場味全龍與中信兄弟之戰，中信兄弟隊福來喜敲出陽春砲。圖／中信兄弟隊提供

周思齊

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