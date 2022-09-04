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中職／40歲周思齊轟出神紀錄 史上第二老敲出滿貫砲

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中職／40歲周思齊轟出神紀錄 史上第二老敲出滿貫砲

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
天母棒球場味全龍對中信兄弟隊，兄弟隊周思齊轟出滿貫砲。圖／中信兄弟隊提供
天母棒球場味全龍對中信兄弟隊，兄弟隊周思齊轟出滿貫砲。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊「老鬼」周思齊今晚在天母棒球場一發滿貫砲，不僅幫助球隊超前比數、打出7分大局，更以40歲又313天的年紀，締造史上第二老轟出滿貫砲的中職紀錄，也是隊史最老。

兄弟以0：1進入3局上，岳政華、王威晨、江坤宇接連敲安，形成滿壘，輪到周思齊上場打擊，結果一棒將郭郁政的球轟出右外野全壘打牆，幫助兄弟反以4：1領先，後續陳文杰也補上一發三分砲。

周思齊今天出賽時年紀是40歲又313天，中職史上也僅有8名野手出賽年紀比他資深，其中唯一年紀比周思齊大、又轟出滿貫砲的，僅有2001年的林仲秋。

林仲秋當時是在2001年8月18日時，在台中棒球場敲出滿貫砲，對方投手是蕭任汶，當時林仲秋的年紀是42年329天。

而能夠在超過40歲之齡敲出滿貫砲的，除了林仲秋、周思齊外，也僅有味全龍隊林智勝，他在今年8月2日轟出滿貫砲時，年紀是40歲又213天。

天母棒球場味全龍對中信兄弟隊，兄弟隊周思齊轟出滿貫砲。圖／中信兄弟隊提供
天母棒球場味全龍對中信兄弟隊，兄弟隊周思齊轟出滿貫砲。圖／中信兄弟隊提供

周思齊 中職 棒球

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