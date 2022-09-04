中職／羅力逢勇士主題日分享籃球經 教練要他掌握籃板

新莊棒球場連續3天賽事泡湯，但今天現場仍聚集約300名球迷，為了再見羅力一面而來，被問到退休後再來到台灣的可能性，他也笑答當然會想。

悍將隊原訂從周五起展開這波活動滿檔的3連戰，首日的9月2日為羅力引退賽，3、4日則是「缺一不可・勇士將臨」主題日，但受到颱風軒嵐諾帶來的風雨影響，3場比賽都無法如期開打，儘管今天比賽取消，但場外的相關活動按照原定計畫登場，包括羅力的簽名會。

羅力將在本月引退離台，球團從9月2日推出他的引退系列商品販售，當天消費金額滿3000元可獲得一張簽名會資格，限量139個名額，今天球迷來到現場，把握向羅力好好說再見的機會。

羅力上二樓舞台與球迷互動，除了獲得簽名資格的139位球迷之外，現場聚集超過300位球迷在舞台下參與活動，羅力為獲得簽名資格的球迷朋友一一簽名，現場也回答球迷朋友的提問。

羅力分享自己退休之後最想做的事情，就是當一個好爸爸，當兒子的棒球及籃球教練、參加女兒的芭雷舞課。也有球迷提問羅力是否會想再回到台灣，羅力笑說：「當然，我和我的家人都相當喜愛台灣，之後有機會回來走走，說不定用不同的視角回來球場看看大家。」

此外，今天原定是「缺一不可、勇士將臨」的主題日，羅力也穿上主題球衣和球迷們見面，分享了自己的「籃球經」，他說：「我大學才開始接觸籃球，教練給我的位置是大前鋒，希望我做好防守、搶籃板就好，我也做好自己的職責。」