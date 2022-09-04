快訊

中職／40歲周思齊轟出神紀錄 史上第二老敲出滿貫砲

強颱「軒嵐諾」加速離開 全台13縣市仍發布大雨特報

軒嵐諾颱風為水庫進帳3億噸 明天僅「這一村」停班課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／羅力逢勇士主題日分享籃球經 教練要他掌握籃板

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
新莊棒球場賽事因雨延賽，但羅力的引退簽名會照常舉辦，吸引超過300名球迷來到現場，把握與他說再見的機會。圖／富邦悍將隊提供
新莊棒球場賽事因雨延賽，但羅力的引退簽名會照常舉辦，吸引超過300名球迷來到現場，把握與他說再見的機會。圖／富邦悍將隊提供

新莊棒球場連續3天賽事泡湯，但今天現場仍聚集約300名球迷，為了再見羅力一面而來，被問到退休後再來到台灣的可能性，他也笑答當然會想。

悍將隊原訂從周五起展開這波活動滿檔的3連戰，首日的9月2日為羅力引退賽，3、4日則是「缺一不可・勇士將臨」主題日，但受到颱風軒嵐諾帶來的風雨影響，3場比賽都無法如期開打，儘管今天比賽取消，但場外的相關活動按照原定計畫登場，包括羅力的簽名會。

羅力將在本月引退離台，球團從9月2日推出他的引退系列商品販售，當天消費金額滿3000元可獲得一張簽名會資格，限量139個名額，今天球迷來到現場，把握向羅力好好說再見的機會。

羅力上二樓舞台與球迷互動，除了獲得簽名資格的139位球迷之外，現場聚集超過300位球迷在舞台下參與活動，羅力為獲得簽名資格的球迷朋友一一簽名，現場也回答球迷朋友的提問。

羅力分享自己退休之後最想做的事情，就是當一個好爸爸，當兒子的棒球及籃球教練、參加女兒的芭雷舞課。也有球迷提問羅力是否會想再回到台灣，羅力笑說：「當然，我和我的家人都相當喜愛台灣，之後有機會回來走走，說不定用不同的視角回來球場看看大家。」

此外，今天原定是「缺一不可、勇士將臨」的主題日，羅力也穿上主題球衣和球迷們見面，分享了自己的「籃球經」，他說：「我大學才開始接觸籃球，教練給我的位置是大前鋒，希望我做好防守、搶籃板就好，我也做好自己的職責。」

羅力引退賽在9月2日因雨泡湯後，將在明天進行補賽，根據氣象預報降雨機率20%，應有機會終於等到比賽開打；對手樂天桃猿隊則由左投霸林爵登板。

富邦悍將隊洋投羅力與富邦勇士隊球星林志傑相見歡。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊洋投羅力與富邦勇士隊球星林志傑相見歡。圖／富邦悍將隊提供
新莊棒球場賽事因雨延賽，但羅力的引退簽名會照常舉辦，吸引超過300名球迷來到現場，把握與他說再見的機會。圖／富邦悍將隊提供
新莊棒球場賽事因雨延賽，但羅力的引退簽名會照常舉辦，吸引超過300名球迷來到現場，把握與他說再見的機會。圖／富邦悍將隊提供

羅力 勇士 棒球

延伸閱讀

中職／雨神降臨 悍將、桃猿3連戰延光光

中職／風雨擋不了來買回憶 羅力引退商品首日賣破300萬

中職／假如時光倒流...羅力：還是會來台灣

中職／龍隊送客製化桌遊超有心 羅力努力為球迷簽名

相關新聞

中職／羅力逢勇士主題日分享籃球經 教練要他掌握籃板

新莊棒球場連續3天賽事泡湯，但今天現場仍聚集約300名球迷，為了再見羅力一面而來，被問到退休後再來到台灣的可能性，他也笑...

中職／陳柏豪確診 黃恩賜帶王建民微調成果回一軍

陳柏豪近期頂起中信兄弟隊先發輪值，表現出色，但今天因確診下放二軍，拉上黃恩賜助陣，下周輪值預計由黃恩賜或官大元頂替，黃恩...

U15世界盃／中華隊延長賽勝巴拿馬 晉級季軍戰

U15世界盃棒球台灣隊今天與巴拿馬交手，鏖戰至延長賽第8局，靠著古定玄安打、王興楷高飛犧牲打攻下2分，終場以5比4拿勝晉...

日職／吳念庭安打帶起球隊攻勢 王柏融二軍敲長打

旅日西武獅隊野手吳念庭今天適時安打，幫助球隊開啟攻勢，單場1安1得分，西武以4比1擊敗軟銀隊；火腿隊野手王柏融二軍出賽，...

MLB／大谷極好投、翔平沒建樹 天使打到延長12局才贏球

面對美聯龍頭老大太空人隊，大谷翔平熱投本季最多的111球，繳出8局僅失1分好投，在1：1平手時退場，此戰一路打到延長12...

中職／8月打擊率破4成 劉時豪用練習想像比賽

味全龍隊8月打得好的不只是林智勝，捕手劉時豪把握為數不多機會，在8月敲出4成62打擊率，今年打擊率剛好4成整，他也點出自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。