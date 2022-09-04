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中職／8月打擊率破4成 劉時豪用練習想像比賽

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊劉時豪。圖／聯合報系資料照
味全龍隊劉時豪。圖／聯合報系資料照

味全龍隊8月打得好的不只是林智勝，捕手劉時豪把握為數不多機會，在8月敲出4成62打擊率，今年打擊率剛好4成整，他也點出自己打數還不多，做不得準，「守備還是比較重要。」

劉時豪去年遇到受傷，今年開季不久也遇到確診，出賽機會不多，8月之前僅出賽9場，但到了8月單月就出賽了10場，13打數敲出6支安打。

近況實在不錯，劉時豪說，平常都有跟打擊教練、隊友討論，「其實就是自信吧，把練習時的好狀況帶到比賽裡，打數沒有很多，就是盡自己的能力去發揮。」

來到龍隊這兩年都因為意外導致出賽機會不多，劉時豪表示，重點是每天練習的時候，怎麼去想像自己在比賽的狀態，「遇到狀況會怎麼擋球、怎麼傳二壘，看場上比賽，想說換我蹲的時候會怎麼去面對。」

傳承經驗也是劉時豪的一項任務，賽前練習不時可看到他與其他捕手討論，劉時豪說：「都是互相分享，我也有做不好的時候，雖然不年輕，但也還不到資深，只是遇到一些狀況比較知道怎麼去面對。」

雖然這兩年受到傷勢影響，但劉時豪正面看待，「發生就發生了，球員多少都會遇到，但現在在一軍就是想要貢獻，其他不會去想。」

劉時豪 林智勝 味全龍

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