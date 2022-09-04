日職／吳念庭安打帶起球隊攻勢 王柏融二軍敲長打

旅日西武獅隊野手吳念庭今天適時安打，幫助球隊開啟攻勢，單場1安1得分，西武以4比1擊敗軟銀隊；火腿隊野手王柏融二軍出賽，敲出1支二壘打。

日本職棒埼玉西武獅隊今天與福岡軟銀鷹隊交手，西武隊台灣好手吳念庭先發打5棒、守三壘，吳念庭2局敲出游擊方向滾地球出局，5局選到四壞保送上壘。

今天比賽前6局兩隊都沒有拿下分數，西武隊7局上靠著吳念庭敲出游擊方向內野安打開啟攻勢，外崎修汰2分砲，幫助球隊突破僵局，再靠著四壞保送、若林樂人安打、軟銀隊失誤，跑回第3分，源田壯亮、森友哉接連安打，多添1分保險分。

吳念庭7局第2次打擊機會敲出游擊方向滾地球出局，今天總計3打數敲出1支安打，選到1次保送，有1得分，賽後打擊率2成40。軟銀隊7局下追回1分，但攻勢沒有延續，西武拿下勝利。

北海道日本火腿鬥士隊二軍今天與樂天金鷲隊交手，火腿隊台灣好手王柏融先發打1棒、守左外野，王柏融1局敲出一壘方向滾地球出局。

王柏融4局率先敲出中右外野方向二壘打、開啟球隊攻勢，火腿隊靠著單局5支安打、2次四壞保送，一口氣攻下5分、奠定勝基，7局再靠著陽春砲添分。

王柏融比賽後半段退場休息，總計2打數敲出1支安打，賽後打擊率3成06，火腿隊終場以6比1拿下勝利。