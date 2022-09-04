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中職／陳柏豪確診 黃恩賜帶王建民微調成果回一軍

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊黃恩賜。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊黃恩賜。圖／中信兄弟隊提供

陳柏豪近期頂起中信兄弟隊先發輪值，表現出色，但今天因確診下放二軍，拉上黃恩賜助陣，下周輪值預計由黃恩賜或官大元頂替，黃恩賜在二軍給投手教練王建民「調一下」，近況不錯。

兄弟總教練林威助表示，因陳柏豪昨天確診，需要一名可以長中繼或是先發的人選，看二軍報告黃恩賜狀況不錯，因此拉他上來幫忙，「今天如果比賽有打就會登錄。」

黃恩賜今年在一軍先發3場都吞敗，7月28日先發完之後到二軍調整，最近一場在二軍先發對統一獅隊，5局投出8次三振，被敲4支安打，僅因一發全壘打丟掉1分。

「最近主要調整動作連結性。」黃恩賜表示：「跟王學長討論過，他建議我這麼做，雖然在二軍有好狀態，但一軍張力不同，到時盡力把所學到的展現出來，結果還是未知數。」

等到一軍機會，黃恩賜不會預設自己是長中繼或是先發，「就是把二軍學到的拿出來，現在比較找得到出力的方式，新的模式適應起來很快，但要做得順暢是花了一些時間。」

黃恩賜 統一獅

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