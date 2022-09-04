中職／兄弟新洋投泰樂最快13日上一軍 奧特羅等待簽證

中信兄弟隊新洋投泰樂（Tyler Viza）來了！昨天開始到一軍隨隊，預計下周到二軍先發，只要沒有狀況，最快13日就可以到一軍出賽，他對台灣並不陌生，因為在半導體業工作爸爸曾多次來台。

距離洋將登錄大限9月19日已近，泰樂出關時間還趕得上調整，總教練林威助表示，預計下周讓他到二軍先發一場，投65到80球，身體沒問題的話，就有可能拉上一軍，屆時再從麥力德或福來喜中做選擇，看誰下二軍。

至於另一名已完成簽約的新洋投奧特羅（Andy Otero），中信兄弟球團表示，由於目前人在巴拿馬，因簽證需透過其他國家，因此耗時較長，目前希望能安排奧特羅於下周五、六抵台。

泰樂表示，隔離期間雖然卡在飯店，但球隊有提供投球網、啞鈴、飛輪等器材，讓自己保持活動，「預計周二到二軍，能投多少算多少，13日或18日可能會到一軍出賽，希望盡量多吃一點局數。」

雖然曾在小聯盟對戰過象魔力、泰迪、麥力德，但泰樂與三人不到熟識，真正對台灣的印象來自曾多次來台出差的父親，再加上來台2周前兄弟投手教練佛斯特也傳來中職打者影片，讓他提前觀察。

泰樂表示，佛斯特有提醒自己，中職打者出棒很積極、善於纏鬥，「不能夠輕忽，必須要拿出自己的武器球對付，但最終要的還是要相信自已的實力。」泰樂認為自己的強項在於勇於進攻好球帶，「重點是不能退縮。」

今年雖然還在雙城隊3A出賽，但7月27日遭到釋出不久，就收到兄弟球探的邀約，「沒有太多猶豫，毅然決然決定來台灣發展，雖然後來還有收到其他球隊邀約，但也都拒絕了。」