MLB／大谷極好投、翔平沒建樹 天使打到延長12局才贏球

面對美聯龍頭老大太空人隊，大谷翔平熱投本季最多的111球，繳出8局僅失1分好投，在1：1平手時退場，此戰一路打到延長12局，才由達菲（Matt Duffy）掃出再見安打，天使以2：1拿下勝利。

大谷先發8局僅被敲出6安打、失1分，送出5次三振，去年他在擔任投手時出賽130.1局，今天賽前累積128局，加上今天的8局後，以136局刷新大聯盟生涯單季最多投球局數，而賽季還有一個月要打，他將會持續改寫新高。

大谷在前4局僅面對最少的12打席，第5局兩出局後是危機的開始，曼西尼（Trey Mancini）掃出二壘打，馬蒂耶維奇（J.J. Matijevic）補上安打，這一棒讓太空人成為先取分的一方。

投手大谷今天繳出8局失一分好投。 路透社

天使則在7局下追平，以安打、保送開局，推進二、三壘有人後，阿吉拉（Ryan Aguilar）以高飛犧牲打挹注1分打點，兩隊打完9局以1：1進入延長賽。

兩隊在突破僵局制示範各種得不了分的方式，終於在12局迎來結局，達菲打向中外野的強勁平飛球，中外野手杜本（Mauricio Dubon）向前撲接後高舉夾在手套裡的球，但天使也同時已衝出慶祝，這球經重播檢視後確認先落地才進手套，驗證是再見安打無誤。

打者翔平4打數沒有安打，包括3個滾地球出局及1記平飛球遭到接殺，唯一上壘是在延長11局的故意四壞保送，直接將他請上壘包。

大谷此戰越過生涯400K里程碑，加上擔任打者累積123轟，投手400K、打者100轟為史上第二人，前一人當然是貝比魯斯（Babe Ruth），生涯共累積投手488K、打者714轟。