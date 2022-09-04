中職／樂天女孩專屬徽標第三波 還有10人陸續公開

迎接10月「辣酷甜趴」，樂天女孩首創全成員官方代表徽標已經啟動，今再公布第三波巫苡萱、倪暄、卉妮、凱莉絲以及詩媛代表徽標。

25位女孩全成員官方代表徽標已經公佈15位，每個女孩代表logo都有一段女孩的故事，未來個人商品也都將結合官方徽標，展現創意。

第三波新增的5人中，「苡」生懸命是苡萱的表演使命，做任何事都要全力「苡」赴，「苡」系列登場；倪暄是粉絲口中的小太陽，將自己的英文名「ELI」潤滑了曲線並加了一顆小太陽。

另外，卉妮的英文名「Whitney」發音就是「卉妮」，它採用最流行的美式校園風，適用所有的設計；凱莉絲的「K」代表個性熱情如火，兩隻愛貓融入了「K」，也設計可愛的小貓尾；詩媛的「媛」在日文發音是「Hime」，公主之意，希望更多人喜愛自己的名字「Hime」，並加了皇冠巧思。

辣酷甜趴之前尚有10位成員的官方專屬徽標即將一一公布，辣酷甜趴周邊商品都將全面延伸成員個人徽標商品，樂天女孩的官方商品就是引領風騷。