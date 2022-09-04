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中職／雨神降臨 悍將、桃猿3連戰延光光

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
受到颱風影響，新莊棒球場場地狀況不佳延賽。圖取自中華職棒臉書。
受到颱風影響，新莊棒球場場地狀況不佳延賽。圖取自中華職棒臉書。

新莊棒球場連續第3天賽事受到風雨影響，今天下午5點的富邦悍將樂天桃猿隊之戰也確定打不成，這波3連戰全數延賽辦理，明天羅力的引退賽修訂版期望能迎接天晴。

悍將隊原訂從周五起展開這波活動滿檔的3連戰，首日的9月2日為羅力引退賽，3、4日則是「缺一不可・勇士將臨」主題日，但受到颱風軒嵐諾帶來的風雨影響，3場比賽都無法如期開打。

悍將今天賽事活動滿檔，儘管比賽取消，但原訂羅力引退紀念裱框組（含親簽照+引退賽Order單）預購、消費滿額贈富邦勇士隊簽名會號碼牌，以及羅力退休簽名會仍正常舉辦，進場加價購江少慶搖頭公仔則取消，販售辦法將另行公告。

9月2日一戰延到明天進行，仍是羅力的引退賽，根據氣象預報降雨機率20%，應有機會終於等到比賽開打；9月3日的延賽安排於10月16日，4日的補賽日期則未定。

羅力 樂天桃猿 富邦悍將

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