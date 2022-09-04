U15世界盃／中華隊延長賽勝巴拿馬 晉級季軍戰

U15世界盃棒球中華隊今天與巴拿馬交手，鏖戰至延長賽第8局，靠著古定玄安打、王興楷高飛犧牲打攻下2分，終場以5比4拿勝晉級季軍戰，總教練曾偉誠喊話「明天比賽一舉奪牌」。

U15世界盃棒球賽在墨西哥舉行，中華隊昨天不敵美國隊，加上日本與古巴比賽遭沒收、裁定古巴獲勝，中華隊提前確定無緣冠軍戰，只能爭最佳季軍成績，今天與巴拿馬交手全力搶勝。

中華隊1局靠著葉弘仁安打、犧牲觸擊、暴投先馳得點，巴拿馬2局下靠著接連2支安打、高飛犧牲打攻下1分，3局巴拿馬再靠著失誤、安打拿下1分、超前比數。

中華隊4局上反攻，王興楷獲得觸身球保送，2人出局後靠著傅鈞致適時安打添分、扳平比數，巴拿馬4局下靠著觸身球保送、安打、失誤、再度將比分超前。

中華隊展現韌性，7局1人出局後黃彥綸敲出二壘打，再靠著朱冠宇適時安打送回追平分，兩隊7局打完3比3僵持不下。

突破僵局制延長賽第8局，中華隊8局上靠著黃天賜、古定玄接連安打先拿1分，王興楷高飛犧牲打再多添1分保險分。

8局下中華隊換上陽善同後援登板，陽善同1人出局後被敲出高飛犧牲打失掉1分，接著讓打者敲出三壘方向滾地球替球隊守住勝利。

曾偉誠表示，投手群有效壓低失分、表現可圈可點，打擊方面，雖被巴拿馬投手用快慢速差壓制，正規7局僅敲出5支零星安打，但還是有效的攻擊。

曾偉誠提到，延長賽拿勝關鍵，主要是打擊適時搶分、陽善同能穩住，表現大致在教練團預期之內，但可能因為攸關晉級，加上昨天輸給美國，今天一開始綁手綁腳，在教練團高漢模、江奎寬，以及協助的教練黃湋志提醒激勵，球員們慢慢調整。

中華隊晉級季軍戰，對手要視今天美國、古巴結果而定。曾偉誠表示，球員們表現回穩，攻擊火力慢慢展現，希望明天比賽一舉奪牌。