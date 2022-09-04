MLB／只差1出局無安打破功 白襪強投希斯扁嘴無奈

距離生涯第一次的無安打比賽只差1個出局數，白襪投手希斯（Dylan Cease）卻在最後關頭失守，被雙城隊阿拉斯（Luis Arraez）敲出安打，即使最後投出9局完投完封，幫助球隊以13：0獲勝，希斯臉上還是掛著大大的失望表情。

希斯今天開賽狀態極佳，前5局雖然投出1次保送，但也靠雙殺化解，只面對最低消的15人次，到6局2出局後才又投出保送，接下來一路投完8局都沒再讓人上壘。

9局上的關鍵時刻，全場都在屏息以待，希斯先三振掉了漢米爾頓（Caleb Hamilton），再讓塞萊斯蒂諾（Gilberto Celestino）敲出中外野飛球出局。

接下來面對阿拉斯，希斯在1好1壞後被敲出一支平飛安打，只見他在投手丘來回踱步，不時扁起嘴來、表情無奈，隊友也紛紛上前安慰。

在開完會後，希斯還是用三振完成收尾，走回休息區時，隊友排在場上與他擊掌，全場球迷也不斷呼喊著「希斯！希斯！」為他加油。

希斯最終以103球投出9局完投完封，有7次三振、2次保送，僅被對手敲出唯一那一支安打，收下本季第13勝（6敗），防禦率2.13，依舊是今年美聯塞揚獎的強力候選人。