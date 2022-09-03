中職／疫後歸隊首戰因雨泡湯 陳傑憲無奈但不著急
等了近2周，統一獅隊陳傑憲終於要歸隊，今天開開心心搭高鐵北上，沒想到比賽沒打成，又要原路折返，等待下周台南主場出賽，這次他很有耐心，「不急於一時，沒調整好對球隊、自己都是傷害。」
獅隊今天原定要在天母球場與味全龍隊交手，陳傑憲北上會合，但比賽因雨延期，他也只能上場稍微活動一下筋骨，對於雨神攪局，陳傑憲也說：「很無奈，想說可以跟一軍，結果沒比，很可惜。」
距離8月23日因確診缺陣後，陳傑憲再次回到一軍，他表示，自己其實沒什麼症狀，所以很快可以出來練習，但還是先在二軍調整，「教練也說，沒調整好上來不一定是好事，自己也是這麼想，肌力確實不如確診前，馬上上來也許會打不好。」
回顧當時發現確診，陳傑憲感覺到喉嚨痛、身體異常痠痛，「跟平常痠痛不同，雖然還可以打，想說快篩一下，不要擴散到球隊。」雖然驗出兩條線，但身體沒有太大異狀，陳傑憲休息2天又開始在家自己進行簡單的心肺等訓練。
這次陳傑憲不急著上一軍，「反正自己出賽數已經落後人家，就不要急於一時，好幾次自己急著上來，結果對球隊、自己都是傷害。」
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