中職／確定提告！劉基鴻經紀公司反擊酸民不實言論

味全龍隊劉基鴻日前收到網路私訊，內容提及假球不實指控，甚至恐嚇、羞辱到家人，到今天5點的最後通牒前都未收到道歉回應，劉基鴻所屬經紀公司躍樂運動行銷確定提出民事訴訟。

躍樂運動行銷昨天發布聲明表示，8月29日賽後署名「Austin L. Chang」之臉書用戶，利用私訊功能傳訊予劉基鴻選手，內容提及假球之不實指控，甚至以惡意言論恐嚇、羞辱基鴻及其親屬。

躍樂運動行銷要求該網友在9月3日下午5點前，向選手及受影響之對象公開道歉與澄清，如期限內未完成，將協助選手報警並提起訴訟，相關賠償將全數捐給選手指定之公益團體或基層學校。

如今期限已過，針對媒體詢問，經紀公司也回覆，將針對此事提出民事訴訟。