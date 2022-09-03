快訊

軒嵐諾暴風圈最快晚間8點前觸陸 陸警涵蓋新北基宜

託孤、遺囑、捐贈遺產全辦妥！陳文茜：我此生無憾

日本羽賽／對戰安洗瑩二連敗 戴資穎連續兩周4強止步

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／猛獅打線急凍 陳傑憲、羅薩下周添柴火

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅隊陳傑憲。圖／聯合報系資料照
統一獅隊陳傑憲。圖／聯合報系資料照

統一獅隊近期連吞19顆鴨蛋，打線急凍亟待解答，總教練林岳平分析，近期欠缺穩定上壘的打者是主因，今天對味全龍隊對因雨延賽，下周回到台南主場，陳傑憲、新洋砲羅薩有望加入陣線。

獅隊最近4場比賽得分暴起暴落，8月27日對樂天桃猿隊攻下8分、31日對中信兄弟隊打下7分，但最近兩場卻連續遭兄弟完封，加上31日最後一局就是19顆鴨蛋，林岳平表示：「目前先發9棒，能夠表現穩定的打者比較少，要說就是潘傑楷、胡金龍。」

打線無法串聯，要大分也很難，前面雖有兩場大比分贏球，但林岳平表示，是靠對手保送比較多，才有串連機會，「這兩場遇到麥力德、德保拉，保送就比較少，一場大概就上壘5次，又都分散，有機會的時候也欠缺適時一擊。」

獅隊今年「外野三鬼」難以湊齊也是主因，蘇智傑、林安可因傷缺席大半球季，回歸不久後換陳傑憲確診，蘇智傑也又因傷下二軍。

陳傑憲隔離出關後先到二軍練習，今天坐高鐵上來一軍隨隊，不料比賽延期，最快也要下周二才能回歸，「羅薩2.0」方面，林岳平表示：「預計周二先到二軍出賽一場，如果身體狀況、比賽節奏都OK，周三就可以登錄上一軍。」

陳傑憲 林岳平 蘇智傑

延伸閱讀

中職／林祖傑「打10次只有1.5安」 林岳平要求戰術確實

中職／ 「除非他們自己出包」 餅總坦言猿隊戰力難抗衡

中職／衝撞事件後蔡鎮宇來說歹勢 餅總不在意「我比他還兇」

中職／踏進餅總思考領域 葉總看經典賽捕手、第四棒

相關新聞

中職／確定提告！劉基鴻經紀公司反擊酸民不實言論

味全龍隊劉基鴻日前收到網路私訊，內容提及假球不實指控，甚至恐嚇、羞辱到家人，到今天5點的最後通牒前都未收到道歉回應，劉基...

中職／打全壘打還被罵 劉基鴻納悶：真的太超過

比賽中敲出三分砲，味全龍隊劉基鴻賽後打開手機看到的不是稱讚、恭喜，而是網友詛咒家人的惡意言論，當下滿頭問號，好心情掉到谷...

中職／猛獅打線急凍 陳傑憲、羅薩下周添柴火

統一獅隊近期連吞19顆鴨蛋，打線急凍亟待解答，總教練林岳平分析，近期欠缺穩定上壘的打者是主因，今天對味全龍隊對因雨延賽，...

中職／林智勝300轟M2 龍隊推出預測活動

「大師兄」林智勝生涯300轟倒數M2，味全龍隊舉辦預測活動邀球迷共襄盛舉，只要猜中林智勝達成生涯300轟的日期/、對戰投...

中職／小龍雨中熱舞總仔巡場 葉君璋：配合他們

中華職棒下雨暫停的場子，如果有味全龍隊在就不無聊，拿莫．伊漾在休息區秀舞快要成為現場球迷雨中最期待的事，最近一次就連總教...

中職／風雨擋不了來買回憶 羅力引退商品首日賣破300萬

富邦悍將隊傳奇洋投羅力即將引退，雖然天公不作美讓引退賽因雨延賽至9月5日，不過引退系列商品仍在9月2日開賣，比賽延賽仍吸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。