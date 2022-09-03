中職／猛獅打線急凍 陳傑憲、羅薩下周添柴火

統一獅隊近期連吞19顆鴨蛋，打線急凍亟待解答，總教練林岳平分析，近期欠缺穩定上壘的打者是主因，今天對味全龍隊對因雨延賽，下周回到台南主場，陳傑憲、新洋砲羅薩有望加入陣線。

獅隊最近4場比賽得分暴起暴落，8月27日對樂天桃猿隊攻下8分、31日對中信兄弟隊打下7分，但最近兩場卻連續遭兄弟完封，加上31日最後一局就是19顆鴨蛋，林岳平表示：「目前先發9棒，能夠表現穩定的打者比較少，要說就是潘傑楷、胡金龍。」

打線無法串聯，要大分也很難，前面雖有兩場大比分贏球，但林岳平表示，是靠對手保送比較多，才有串連機會，「這兩場遇到麥力德、德保拉，保送就比較少，一場大概就上壘5次，又都分散，有機會的時候也欠缺適時一擊。」

獅隊今年「外野三鬼」難以湊齊也是主因，蘇智傑、林安可因傷缺席大半球季，回歸不久後換陳傑憲確診，蘇智傑也又因傷下二軍。

陳傑憲隔離出關後先到二軍練習，今天坐高鐵上來一軍隨隊，不料比賽延期，最快也要下周二才能回歸，「羅薩2.0」方面，林岳平表示：「預計周二先到二軍出賽一場，如果身體狀況、比賽節奏都OK，周三就可以登錄上一軍。」