中職／小龍雨中熱舞總仔巡場 葉君璋：配合他們
中華職棒下雨暫停的場子，如果有味全龍隊在就不無聊，拿莫．伊漾在休息區秀舞快要成為現場球迷雨中最期待的事，最近一次就連總教練葉君璋也加入，拿起球棒扮演教官，葉總笑說：「我是配合他們。」
龍隊在9月1日天母球場對上富邦悍將隊的比賽，打到6局上因雨暫停，等待比賽恢復的時候，就是拿莫跳舞的好時機，雖然一開始對著攝影機拿著「會被罵」的紙條，但還是忍不住跟著音樂節奏動起來。
拿莫在洲際、台南客場下雨暫停時也曾大演模仿秀，暫時還不擔心「招數」用完，像前天還有隊友張政禹也加入尬舞，拿莫表示：「一起比較熱鬧，球迷買票進場，讓大家開心嘛。」
兩人熱舞的中間還有小插曲，總教練葉君璋拿著球棒出來巡視，拿莫、張政禹看到立刻趴下，做起伏地挺身預備動作，葉君璋今天還原當下情況說：「他們有說怕被罵嘛，我就配合一下囉。」拿莫也說當下並不意外，「因為葉總平常也會跟我們一起玩。」
這幾次遇到下雨暫停、看見球員帶動氣氛，葉君璋坦言：「我也還在拿捏，比較怕他們心態就鬆懈下來，但就目前來看，繼續比賽之後，他們的心都還是收得回來，這是好的。」
確實，那一場比賽暫停1個半小時後恢復開打，龍隊在6局下攻下2分，拿莫敲出1分打點安打，張政禹在8局下的安打則幫助球隊扳平比數，最終以4：4打平。
對於跳舞跟比賽的切換，拿莫表示：「比賽是比賽，上場的時候就認真，但需要放鬆時就放鬆，當下也不可能練習，讓緊繃的氣氛緩解一下，該怎麼做就怎麼做。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言