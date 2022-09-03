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中職／小龍雨中熱舞總仔巡場 葉君璋：配合他們

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊比賽因雨暫停時，拿莫．伊漾與張政禹在休息區秀舞。圖／味全龍隊提供
味全龍隊比賽因雨暫停時，拿莫．伊漾與張政禹在休息區秀舞。圖／味全龍隊提供

中華職棒下雨暫停的場子，如果有味全龍隊在就不無聊，拿莫．伊漾在休息區秀舞快要成為現場球迷雨中最期待的事，最近一次就連總教練葉君璋也加入，拿起球棒扮演教官，葉總笑說：「我是配合他們。」

龍隊在9月1日天母球場對上富邦悍將隊的比賽，打到6局上因雨暫停，等待比賽恢復的時候，就是拿莫跳舞的好時機，雖然一開始對著攝影機拿著「會被罵」的紙條，但還是忍不住跟著音樂節奏動起來。

拿莫在洲際、台南客場下雨暫停時也曾大演模仿秀，暫時還不擔心「招數」用完，像前天還有隊友張政禹也加入尬舞，拿莫表示：「一起比較熱鬧，球迷買票進場，讓大家開心嘛。」

兩人熱舞的中間還有小插曲，總教練葉君璋拿著球棒出來巡視，拿莫、張政禹看到立刻趴下，做起伏地挺身預備動作，葉君璋今天還原當下情況說：「他們有說怕被罵嘛，我就配合一下囉。」拿莫也說當下並不意外，「因為葉總平常也會跟我們一起玩。」

這幾次遇到下雨暫停、看見球員帶動氣氛，葉君璋坦言：「我也還在拿捏，比較怕他們心態就鬆懈下來，但就目前來看，繼續比賽之後，他們的心都還是收得回來，這是好的。」

確實，那一場比賽暫停1個半小時後恢復開打，龍隊在6局下攻下2分，拿莫敲出1分打點安打，張政禹在8局下的安打則幫助球隊扳平比數，最終以4：4打平。

對於跳舞跟比賽的切換，拿莫表示：「比賽是比賽，上場的時候就認真，但需要放鬆時就放鬆，當下也不可能練習，讓緊繃的氣氛緩解一下，該怎麼做就怎麼做。」

葉君璋 張政禹

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