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中職／打全壘打還被罵 劉基鴻納悶：真的太超過

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊劉基鴻（右）在8月29日的賽事，於十局上擊出三分全壘打。記者侯永全／攝影
味全龍隊劉基鴻（右）在8月29日的賽事，於十局上擊出三分全壘打。記者侯永全／攝影

比賽中敲出三分砲，味全龍劉基鴻賽後打開手機看到的不是稱讚、恭喜，而是網友詛咒家人的惡意言論，當下滿頭問號，好心情掉到谷底，而劉基鴻所屬的經紀公司躍樂運動行銷昨天也發布聲明，要求該網友公開道歉，否則提告。

劉基鴻今天受訪時表示，賽後拿起手機看到這個訊息，真的很納悶、傻眼，「一場比賽4、5個打席，一定會有打不好的時候，但我打全壘打，怎麼還會收到這樣的訊息？」

職棒一軍進入第二年，劉基鴻打不好的時候批評的訊息也沒少收過，但這次涉及到家人、人身攻擊還是第一次，「真的太超過，台灣雖然是言論自由，但還是要有分寸，就照球隊提醒過的，不要回訊息、立刻截圖下來保存證據。」

比賽贏球原本是開心的事，劉基鴻看到訊息後心情低落，因為內容涉及家人，也打電話跟家人聊了一下，「還是要趕快調整好，不能說因為這樣就打不好，當作藉口，拿出好表現，讓人無話可說。」

躍樂運動行銷昨天發布聲明表示，8月29日賽後署名「Austin L. Chang」之臉書用戶，利用私訊功能傳訊予劉基鴻選手，內容提及假球之不實指控，甚至以惡意言論恐嚇、羞辱基鴻及其親屬，並要求該網友在9月3日下午5點前，向選手及受影響之對象公開道歉與澄清，如期限內未完成，將協助選手報警並提起訴訟。

劉基鴻 味全龍

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