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中職／林智勝300轟M2 龍隊推出預測活動

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
林智勝生涯300轟在望，味全龍球團舉辦預測活動。圖／味全龍隊提供
林智勝生涯300轟在望，味全龍球團舉辦預測活動。圖／味全龍隊提供

「大師兄」林智勝生涯300轟倒數M2，味全龍隊舉辦預測活動邀球迷共襄盛舉，只要猜中林智勝達成生涯300轟的日期/、對戰投手、幾分全壘打，即有機會獲得300轟紀念商品1件與林智勝簽名球

8月31日大師兄林智勝在風雨之中一棒轟出右外野大牆，帶領球隊逆轉戰局，雖然比賽因天候不佳提前結束最終和局收場，但林智勝這支本季第9轟，也將中職個人全壘打最高紀錄推進到298支，距離生涯300轟只差2支。

為了鼓勵球迷持續進場幫大師兄加油打氣，見證這項史無前例的紀錄，只要於味全龍主場賽事購票進場並見證林智勝達成300轟的歷史一刻，當日即可於現場掃描QRCODE領取「林智勝300轟觀賽證書」電子兌換券，並得於指定期間至天母球場憑兌換券加300轟達成該場賽事門票兌換「紙本觀賽證書1份」。若300轟於客場賽事達成，則在賽後於現場客隊應援區另行發贈限量兌換券。

除此之外，味全龍球團特別舉辦300轟預測活動，邀請球迷加入味全龍官方LINE好友參加預測活動，只要猜中林智勝達成生涯300轟的日期/對戰投手/幾分全壘打，即有機會獲得300轟紀念商品1件與林智勝簽名球（預測活動網址https://maac.io/1Od6M），後續活動詳情請隨時關注味全龍官方粉絲專頁公告。

林智勝 味全龍

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