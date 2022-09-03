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中職／風雨擋不了來買回憶 羅力引退商品首日賣破300萬
富邦悍將隊傳奇洋投羅力即將引退，雖然天公不作美讓引退賽因雨延賽至9月5日，不過引退系列商品仍在9月2日開賣，比賽延賽仍吸引許多球迷到悍將商品旗艦店排隊購買商品，首日現場販售及momo悍將官方商城預購合計銷售額就破300萬，羅力也將在9月4日賽前舉辦「羅力退休簽名會」，感謝球迷朋友支持。
悍將本次引退商品推出引退紀念TEE、紀念毛巾、紀念球及紀念棒球帽、老帽等品項，還有限量販售、售價為10039元的「羅力實戰親簽百勝球」，9月2日雖然下著大雨且比賽延賽，但仍吸引將近500位球迷至新莊棒球場的商品旗艦店搶購，最早有球迷上午9點就來球場排隊，鎖定的就是「羅力實戰親簽百勝球」，這款限量商品開店15分鐘即完售。
另外現場販售的限量紀念全封棒球帽開賣即秒殺，在momo悍將官方商城加開預售的百勝紀念手套也已經完售，限量139個名額的簽名會資格在首日就額滿，合計羅力商品開賣首日悍將商品旗艦店加上momo悍將官方商城，合計銷售額破300萬，創下銷售佳績。
今日賽事因颱風影響宣布延賽，新莊球場商品旗艦店將暫停對外營業，明日若比賽正常開打，將正式開賣羅力「親筆簽名照片+引退賽Order單裱框組」限量39組、售價5239元，現貨商品引退紀念TEE兩款、紀念球、毛巾、黑色老帽仍還可現場購買。
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