中職／樂天女孩專屬Logo第二波 6人新揭曉

迎接10月「辣酷甜趴」，樂天女孩首創全成員官方代表徽標已經啟動，繼首波公布隊長籃籃、Yuri、林襄、孟潔4人專屬徽標後，今再公布副隊長岱縈、曲羿、菲菲、穎樂、熊霓以及若潼代表徽標。

25位女孩全成員官方代表徽標即將一一公布，每個女孩代表Logo都有一段女孩的故事代表隊長籃籃的愛貓Logo、代表Yuri最喜歡的美式硬派風格「YURI」、喜歡林襄也喜歡林襄鍾愛「MITSUKI」玫瑰心Logo、孟潔幸運最愛的MJ15號徽標、菲菲將英文名字AVIVA與美麗的翅膀翱翔結合，甜甜地飛入你的心。

若潼愛好的虎紋成了「TANYA」Logo、代表岱縈最喜歡的鹿派結合66風格、喜歡熊霓就喜歡熊的M小熊圖案Logo、穎樂與你Fall in love全部愛在一起又變成「樂」；曲羿將「CHU」幻化為悅耳的音符，彷彿美妙的舞曲。