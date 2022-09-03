中職／樂天女孩專屬Logo第二波 6人新揭曉
迎接10月「辣酷甜趴」，樂天女孩首創全成員官方代表徽標已經啟動，繼首波公布隊長籃籃、Yuri、林襄、孟潔4人專屬徽標後，今再公布副隊長岱縈、曲羿、菲菲、穎樂、熊霓以及若潼代表徽標。
25位女孩全成員官方代表徽標即將一一公布，每個女孩代表Logo都有一段女孩的故事代表隊長籃籃的愛貓Logo、代表Yuri最喜歡的美式硬派風格「YURI」、喜歡林襄也喜歡林襄鍾愛「MITSUKI」玫瑰心Logo、孟潔幸運最愛的MJ15號徽標、菲菲將英文名字AVIVA與美麗的翅膀翱翔結合，甜甜地飛入你的心。
若潼愛好的虎紋成了「TANYA」Logo、代表岱縈最喜歡的鹿派結合66風格、喜歡熊霓就喜歡熊的M小熊圖案Logo、穎樂與你Fall in love全部愛在一起又變成「樂」；曲羿將「CHU」幻化為悅耳的音符，彷彿美妙的舞曲。
目前已經公布10位女孩專屬徽標，辣酷甜趴之前還有更多其他女孩的官方專屬徽標即將一一公布，辣酷甜趴周邊商品都將全面延伸成員個人徽標商品，讓樂天女孩的官方商品就是引領風騷。
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