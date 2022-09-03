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台南原住民青少年棒球隊備戰明年全國賽 黃偉哲勉爭光

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲勉勵台南小將在全國原住民族運動會展現培訓成效，為南市爭光，勇奪佳績。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲勉勵台南小將在全國原住民族運動會展現培訓成效，為南市爭光，勇奪佳績。圖／台南市府提供

全國原住民族運動會將於明年3月24日至27日在台北市舉行，台南市籌組少棒代表隊及青少棒代表隊，全力備戰112年全國原住民族運動會棒球項目。

其中青少棒代表隊今天在民德國中舉行開訓典禮，市長黃偉哲在體育局長陳良乾、原民會主委白惠蘭陪同下到現場關心，勉勵台南小將在全國原住民族運動會展現培訓成效，為南市爭光，勇奪佳績。

市長黃偉哲表示，原民運動會青少棒的培訓開訓，大家都是來自許多學校組成的優秀菁英，希望代表台南市的精神，發揮團隊精神，建立默契，發揮一加一大於二的實力，展現好球技。

棒球一直是南市體育的重點發展項目，市府重視基層棒球運動，積極落實三級銜接，每年更挹注相當多經費協助基層棒球發展。

本次組訓是由體育局與原住民族事務委員會共同規畫辦理，遴選出20位菁英選手代表台南市爭取佳績，期許選手們透過這次組訓，在每次的實戰經驗提升自我技術，並在明年全國原住民族運動會大放異彩，與各縣市好手較勁，爭取最高榮耀。

體育局長陳良乾指出，本次青少棒選手組訓委託民德國中辦理，分別從民德、安順、金城、建興、善化、歸仁及崇明國中等7校，選擇符合資格的31位選手參加訓前遴選，再從投球、打擊、跑壘及接球等4面向進行檢測，最後遴選出20位選手參加組訓，更將組訓分為準備期、訓練期及比賽期，透過每個期別不同強度的體能及技術能力等2面向，訓練選手的基礎能力及實戰能力，希望選手們在集訓期間能精進自身技術，突破自己。

台南市長黃偉哲勉勵台南小將在全國原住民族運動會展現培訓成效，為南市爭光，勇奪佳績。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲勉勵台南小將在全國原住民族運動會展現培訓成效，為南市爭光，勇奪佳績。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲勉勵台南小將在全國原住民族運動會展現培訓成效，為南市爭光，勇奪佳績。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲勉勵台南小將在全國原住民族運動會展現培訓成效，為南市爭光，勇奪佳績。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲勉勵台南小將在全國原住民族運動會展現培訓成效，為南市爭光，勇奪佳績。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲勉勵台南小將在全國原住民族運動會展現培訓成效，為南市爭光，勇奪佳績。圖／台南市府提供

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