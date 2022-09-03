聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南原住民青少年棒球隊備戰明年全國賽 黃偉哲勉爭光
全國原住民族運動會將於明年3月24日至27日在台北市舉行，台南市籌組少棒代表隊及青少棒代表隊，全力備戰112年全國原住民族運動會棒球項目。
其中青少棒代表隊今天在民德國中舉行開訓典禮，市長黃偉哲在體育局長陳良乾、原民會主委白惠蘭陪同下到現場關心，勉勵台南小將在全國原住民族運動會展現培訓成效，為南市爭光，勇奪佳績。
市長黃偉哲表示，原民運動會青少棒的培訓開訓，大家都是來自許多學校組成的優秀菁英，希望代表台南市的精神，發揮團隊精神，建立默契，發揮一加一大於二的實力，展現好球技。
棒球一直是南市體育的重點發展項目，市府重視基層棒球運動，積極落實三級銜接，每年更挹注相當多經費協助基層棒球發展。
本次組訓是由體育局與原住民族事務委員會共同規畫辦理，遴選出20位菁英選手代表台南市爭取佳績，期許選手們透過這次組訓，在每次的實戰經驗提升自我技術，並在明年全國原住民族運動會大放異彩，與各縣市好手較勁，爭取最高榮耀。
體育局長陳良乾指出，本次青少棒選手組訓委託民德國中辦理，分別從民德、安順、金城、建興、善化、歸仁及崇明國中等7校，選擇符合資格的31位選手參加訓前遴選，再從投球、打擊、跑壘及接球等4面向進行檢測，最後遴選出20位選手參加組訓，更將組訓分為準備期、訓練期及比賽期，透過每個期別不同強度的體能及技術能力等2面向，訓練選手的基礎能力及實戰能力，希望選手們在集訓期間能精進自身技術，突破自己。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言