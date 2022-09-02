中職／德保拉8局11K封鎖 獅打線急凍連吞19顆鴨蛋

在颱風天中投球的德保拉照樣展現「除獅機」能力，99球投完8局，送出11次三振，沒有掉分，幫助中信兄弟隊連兩場封鎖統一獅隊，今晚在洲際主場以4：0拿下勝利。

德保拉生涯對戰獅隊防禦率不到2，本季對戰防禦率1.93更是所有對戰球隊中最佳，今天投8局僅被獅隊敲出2支安打，另外3次四死球上壘外，沒讓獅隊有太多攻勢，8局上更是以三連K收尾，防禦率下修到2.40。

兄弟打線在5局下靠著捕手福來喜的適時一擊，1出局一、二壘有人時的安打敲回第1分，8局下從岳政華靠游擊手失誤上壘開啟攻勢，後續4支安打再添3分。

隊友打下分數，德保拉也退場休息，接手的呂彥青1局無失分，守住德保拉本季第10勝、洲際主場7連勝，德保拉來台灣後連續3個球季都有雙位數勝投入袋，宰制力依舊，三振數136次穩居三振王。

獅隊洋投克維斯雖然投7局僅失1分，然而打線1分未得，只能黯然吞下本季第2敗；獅隊連兩場遭到兄弟完封，加上8月31日對兄弟最後1局也沒分數，已連續吞下19顆鴨蛋。