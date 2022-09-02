聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／林澤彬意外跟偶像同隊 王勝偉給了三個字
換穿富邦悍將隊球衣，從小就是象迷的林澤彬有意外之喜，就是與偶像王勝偉變成隊友，也是轉隊過來人的王勝偉給了林澤彬三字心法：「平常心。」
樂天桃猿隊與悍將隊啟動交易，林澤彬、王躍霖來到悍將，楊彬、楊晉豪則改去桃猿，悍將總教練丘昌榮認為，兩名新同學都是即戰力，也在今天註冊，只不過王躍霖因強襲球打到手，不會那麼快上一軍，林澤彬最快明天就能升一軍。
林澤彬表示，知道被交易後，「很驚訝，但不意外，就像龍貓教練（曾豪駒）說的，在那邊機會比較被壓縮。」猿隊一軍二游有林立、林承飛卡位，再來是馬傑森、郭永維，林澤彬順位上要排到第四組二游。
意識到來悍將或許機會會增加，但林澤彬也沒想過這麼快就隨隊一軍，在一軍認識的人不多，只有也待過猿隊的賴智垣，跟王躍霖約好「相依為命」，「比較陌生一點，擔心人際關係的重建，需要一些時間，我比較悶騷一點啦。」
小時候支持兄弟象隊，林澤彬來到悍將之後，剛好與王勝偉變隊友，「剛開始打球時，就看著他在兄弟比賽，是很嚮往的球員，來這邊之後，因為他也轉隊過，他就告訴我保持平常心，有機會想跟他請教守備觀念，現在觀念比較重要。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言