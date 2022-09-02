中職／轉隊後最怕對林立 王躍霖：怕死他了

從紅色球衣轉披上藍色球衣，被交易到富邦悍將隊的王躍霖適應得很快，一方面不用再對上對戰打擊率4成的王正棠，另一方面要開始面對樂天桃猿隊強打陣容，王躍霖最怕遇到林立，「怕死他了」。

悍將隊交易來的王躍霖、林澤彬都視為即戰力，但王躍霖昨天跟悍將二軍練習時，右手掌被強襲球打到，沒辦法那麼快上一軍，今天到一軍簽約、見見新隊友後，要先到二軍出賽測試。

王躍霖對傷勢沒有太過擔心，因恢復狀況不錯，但被國小學長高孝儀打到，只能笑說：「第一天就見面禮，謝謝喔。」來到新環境，王躍霖準備盡快融入，「想把握每一次機會」。

王躍霖自認過去對悍將投得棘手，對戰防禦率5.34也確實偏高，在他印象中，被王正棠、范國宸打的機率高，不過數去來看，王躍霖對王正棠被打擊率4成，對范國宸2成35倒是還好。

換球衣後，王躍霖要改面對老東家，問起最害怕對決的打者，立刻點名林立，「怕死他了，真的太會打了。」王躍霖對林立生涯首打席就開轟印象深刻，「他的揮棒力道真的很強，壘間破壞力也很強，還有臂力、頭腦又聰明，沒辦法想像天花板在哪裡。」

至於其他前隊友，王躍霖則說：「我對他們熟悉，他們對我也很熟悉，未來就是場上見真章，各自全力以赴了。」

來到悍將後，王躍霖不擔心融入問題，有不少本來就熟識的好友，包括申皓瑋，王躍霖說：「今天他第一個打給我，問我到了沒。」另外交易消息傳出時，林哲瑄也跟王躍霖說了聲恭喜，「我也跟他說，未來一起努力。」