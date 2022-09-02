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U15世界盃／台灣複賽勝日本 教頭讚中華小將求勝意志高

中央社／ 台北2日電
在墨西哥舉行的U15世界盃棒球賽超級循環賽複賽，台灣隊2日與日本隊交手，終場以6比4讓日本隊吞下此次賽事首敗，台灣複賽2連勝。圖為賽後球員圍圈跳勝利舞。 （中華民國棒球協會提供）中央社
在墨西哥舉行的U15世界盃棒球賽超級循環賽複賽，台灣隊2日與日本隊交手，終場以6比4讓日本隊吞下此次賽事首敗，台灣複賽2連勝。圖為賽後球員圍圈跳勝利舞。 （中華民國棒球協會提供）中央社

U15世界盃棒球賽台灣隊今天複賽對上勁敵日本隊，台灣隊一度落後，靠著朱冠宇追平安、黃天賜超前安，終場以6比4拿下關鍵勝利，總教練曾偉誠稱讚球員展現比對手高出許多的求勝意志。

U15世界盃棒球賽在墨西哥舉行，台灣隊帶著1敗晉級超級循環賽複賽，複賽首戰擊敗波多黎各，今天與賽前不敗的日本隊交手，日本隊昨天與美國隊交手展現火力、攻下12分拿勝，台灣隊投手群展現壓制力。

台灣隊先發投手哀宥宇今天投3.1局被敲出3支安打，失掉2分非責失分，黃天賜後援投3.2局被敲7支安打，失掉2分責失分、拿下勝投。

台灣隊前4局打完2分落後，5局靠著朱冠宇安打、一棒2分扳平比數，再靠著黃天賜安打再添2分，幫助球隊翻轉戰局，台灣隊6局再添2分保險分；黃天賜單場2安貢獻2分打點，朱冠宇單場3安3打點。

總教練曾偉誠說，今天兩任投手成功壓制日本隊打線，失分中有些是守備失誤影響，兩人有把傷害降到最低，黃天賜臨危受命上場投球，有效控制比賽也是關鍵。

打擊方面，曾偉誠表示，今天比賽打線有效串連，打者也有掌握到對手失誤、把握機會攻下大局，有了分數進帳，守備上也會比較有安定感。

曾偉誠稱讚選手們拚勁十足、凝聚力非常好，「求勝意志比日本隊高出許多，希望接下來比賽，球員們可以保持高度專注力和高度求勝心。」

台灣隊拿下複賽2連勝，目前戰績2勝1敗，與日本、美國隊戰績相同，明天與美國隊的交手也是關鍵，古巴隊目前戰績3勝、暫居排名第1。

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