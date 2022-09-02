中職／假如時光倒流...羅力：還是會來台灣

富邦悍將隊羅力將棒球生涯精華期奉獻給台灣球迷，到今年宣告引退，如果時間能夠重來，他是否會有不同想法？羅力堅定地說：「不會，當然還是會來，在中職度過很寶貴的時間。」

37歲的羅力原本預計今天投完在新莊主場的最後一戰，就要準備9月中旬返回美國與家人團聚，從2012年來台，在中職度過了9個球季，羅力累積101勝是勝投榜第三、1265次三振是史上第二，在達到「本土洋將」資格時，決定急流勇退。

羅力表示，在中職的這9年，不僅讓自己變成一名球技更好的選手，球場下跟家人、朋友的相處，也一直在進步，「就算時間重來還是會做一樣的決定。」

待了9個年頭，對羅力來說當然有低潮、有開心也有遺憾，要說是低潮，2020年賽季羅力曾遇到撞牆期，「有點迷失自己，還好後來找到答案，才有現在的成績。」

要說開心，羅力笑說：「有很多開心時光，因為我是樂觀的人。」真要說就是2016年跟藍斯佛、力猛一起奪冠，羅力說：「跟好朋友一起創造回憶，印象比較深刻，不然每一年都有快樂的時刻，很難細數。」

對於遺憾，羅力認為他都只會回顧好的地方，生涯沒有留下太多遺憾，「硬要說的話，就是能拿更多冠軍就好了，很想幫富邦悍將、球迷、蔡家拿下冠軍。」