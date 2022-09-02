中職／不懂「問天」稱號 羅力：棒球本來就很難

富邦悍將隊投手羅力的引退賽又「問天」，原訂今天在新莊棒球場的賽事因雨延期，跟百勝倒數時一樣好事多磨，對於「問天組組長」稱號，羅力坦言自己沒聽過，但認為勝投與否跟「問不問天」無關，「相信隊友每次都想贏下勝利」。

羅力雖然以101勝位居中華職棒勝投榜第三名，但每當遇到好投卻無法取得勝投時，球迷都忍不住為他點播一首「我問天」，意指贏球的艱難。

對於球迷冠上的「問天組組長」稱呼，羅力表示，自己不清楚緣由，但棒球是很困難的運動，需要投、打、守都互相配合才能贏球，「只要大家都表現好，我能接受結果，相信隊友每次都想贏下勝利」。

對於好投無法奪勝的「問天」說法，羅力認為是一體兩面的，「有時候我沒投好、隊友打很多分，我也是拿到勝投，換個方向想，這也是被隊友幫助。」

如今就連引退賽也要「問天」，遇到雨神來亂而延期，羅力倒是很淡定，「那就周一見，天氣沒辦法控制，我就是持續準備好自己。」在中職累積9年年資的他，早就遇過不少因雨延賽，「延賽是既定事實，就是把今天該做的做好，準備下一場先發。」