中職／早上9點排搶羅力紀念商品 球迷：有他真好

富邦悍將隊羅力今天的引退賽因下雨延期，但還是有上百名球迷在球隊商店前排起長龍，就為了搶購下午4點開賣的羅力紀念限量商品，排第一的黃先生早上9點就到，準備好要大撒2萬元，瞄準價格破萬的「羅力實戰親簽百勝球」。

北台灣從昨晚開始雨勢不斷，新莊棒球場場地狀況不佳，晚上6點半的比賽，悍將球團在中午12點就早早發布延賽至9月5日，避免球迷白跑一趟，羅力引退賽也將移到當天舉行，但還是有不少人來搶購限量商品，富邦育樂總經理陳昭如也親自送水給辛苦排隊的球迷。

排第一的黃先生最喜歡的球員其實是陳鴻文，因為2013年經典賽的中古大戰而成為粉絲，也跟著陳鴻文一起「轉隊」支持悍將，這次特地早起搶第一，是因為有蒐藏紀念球的興趣，預計購買百勝實戰球加兩顆金標球，「可能會買到兩萬多」。

黃先生表示：「我也很感謝羅力，有他真好，中職很難得有百勝的外籍投手，勇壯那時候我沒有參與到。」原本搶到今天到引退賽門票，改到周一之後，黃先生說：「會再想辦法來。」