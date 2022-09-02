中職／早上9點排搶羅力紀念商品 球迷：有他真好
富邦悍將隊羅力今天的引退賽因下雨延期，但還是有上百名球迷在球隊商店前排起長龍，就為了搶購下午4點開賣的羅力紀念限量商品，排第一的黃先生早上9點就到，準備好要大撒2萬元，瞄準價格破萬的「羅力實戰親簽百勝球」。
北台灣從昨晚開始雨勢不斷，新莊棒球場場地狀況不佳，晚上6點半的比賽，悍將球團在中午12點就早早發布延賽至9月5日，避免球迷白跑一趟，羅力引退賽也將移到當天舉行，但還是有不少人來搶購限量商品，富邦育樂總經理陳昭如也親自送水給辛苦排隊的球迷。
排第一的黃先生最喜歡的球員其實是陳鴻文，因為2013年經典賽的中古大戰而成為粉絲，也跟著陳鴻文一起「轉隊」支持悍將，這次特地早起搶第一，是因為有蒐藏紀念球的興趣，預計購買百勝實戰球加兩顆金標球，「可能會買到兩萬多」。
黃先生表示：「我也很感謝羅力，有他真好，中職很難得有百勝的外籍投手，勇壯那時候我沒有參與到。」原本搶到今天到引退賽門票，改到周一之後，黃先生說：「會再想辦法來。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言