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U15世界盃／黃天賜投打俱佳 台灣賞日本首敗複賽2連勝

中央社／ 台北2日電
黃天賜投打俱佳，敲出致勝安打、後援3.2局失2分，率隊以6比4讓日本隊吞下此次賽事首敗，台灣複賽2連勝。 截圖自WBSC #U15WorldCup官方推特
黃天賜投打俱佳，敲出致勝安打、後援3.2局失2分，率隊以6比4讓日本隊吞下此次賽事首敗，台灣複賽2連勝。 截圖自WBSC #U15WorldCup官方推特

U15世界盃棒球賽超級循環賽複賽，台灣今天與日本隊交手，黃天賜投打俱佳，敲出致勝安打、後援3.2局失2分，率隊以6比4讓日本隊吞下此次賽事首敗，台灣複賽2連勝。

U15世界盃棒球賽在墨西哥舉行，台灣帶著對古巴隊的1敗晉級超級循環賽複賽，複賽首戰擊敗波多黎各，今天與日本隊交手，日本隊賽前戰績累積2勝，台灣隊派出先發投手為哀宥宇。

哀宥宇前2局沒有失分，3局有狀況，日本隊首名打者靠著失誤上壘，哀宥宇被敲出安打，1人出局後台灣隊又發生守備失誤讓日本隊攻佔滿壘，2人出局後，被矢野壘敲出內野安打、失掉2分。

台灣隊前4局打線受制，僅敲出3支安打沒能攻下分數，5局上有攻勢，1人出局後傅鈞致選到四壞保送、黃彥綸、江宗駿接連安打攻佔滿壘，朱冠宇敲出左外野方向安打、一棒兩分先幫球隊扳平比數，黃天賜再補上中外野方向安打、一棒送回2分、翻轉戰局。

日本隊5局下接連敲出3支安打攻下1分，台灣隊後援投手黃天賜及時回穩沒有多掉分數，台灣隊6局上再靠著觸身球保送、四壞保送、黃彥綸安打攻佔滿壘，日本隊守備失誤先跑回1分，朱冠宇補上安打，替球隊多添1分保險分。

日本隊7局下首名打者敲出三壘打，靠著高飛犧牲打再追1分，黃天賜穩住陣腳、幫助球隊守住勝利。

台灣隊先發投手哀宥宇今天投3.1局被敲出3支安打，失掉2分非責失分，黃天賜後援投3.2局被敲7支安打，失掉2分責失分、拿下勝投；打擊方面，黃天賜單場2安貢獻2分打點，朱冠宇則有3安3打點好表現。

台灣隊拿下複賽2連勝，目前戰績2勝1敗，日本隊此次預賽全勝，複賽首戰擊敗美國隊，今天吞下此次賽會首敗，賽後戰績也是2勝1敗，台灣隊下一場比賽將於明天與美國隊交手。

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