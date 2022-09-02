中職／老天爺說不 羅力引退賽延期至5日舉行

富邦悍將隊羅力的引退賽也要高唱「我問天」，今晚在新莊球場舉行的富邦悍將與樂天桃猿隊之戰，受到雨勢影響，場地狀況不佳，提前宣布延賽至9月5日，羅力在主場的最後一舞還要再等等。

悍將球團宣布，原定9月2日（五）18：35與樂天桃猿賽事，受颱風軒嵐諾影響，「賽事」及「賽後羅力引退儀式」將延期至9月5日（一）18：35於原場地新莊棒球場進行。

悍將球團今天一早就進場為羅力的引退儀式展開布置，但也觀察到因雨勢從昨晚連續不斷，球場狀況實在不理想，加上晚間恐有豪大雨，球團考量到球員安全、球迷行程安排及觀賽體驗，向聯盟爭取提早宣布比賽延期。

在中職累積滿9年年資，羅力在球季中毅然決然宣告退休，也將9月2日定為在悍將主場的最後一戰，球團為他準備好引退儀式，屆時39號背號會跟著羅力一起退休。