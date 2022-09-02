快訊

影／論文遭爆抄襲 蔡適應大動作澄清：僅約2%與文獻相似

若路徑不變、暴風圈持續擴大 氣象局最快午夜發布陸警

「AV男優、博弈荷官」名義詐騙國人赴柬獲利5000萬！《角頭》竹聯幫演員遭訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／老天爺說不 羅力引退賽延期至5日舉行

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將洋投羅力。圖／聯合報系資料照
富邦悍將洋投羅力。圖／聯合報系資料照

富邦悍將羅力的引退賽也要高唱「我問天」，今晚在新莊球場舉行的富邦悍將與樂天桃猿隊之戰，受到雨勢影響，場地狀況不佳，提前宣布延賽至9月5日，羅力在主場的最後一舞還要再等等。

悍將球團宣布，原定9月2日（五）18：35與樂天桃猿賽事，受颱風軒嵐諾影響，「賽事」及「賽後羅力引退儀式」將延期至9月5日（一）18：35於原場地新莊棒球場進行。

悍將球團今天一早就進場為羅力的引退儀式展開布置，但也觀察到因雨勢從昨晚連續不斷，球場狀況實在不理想，加上晚間恐有豪大雨，球團考量到球員安全、球迷行程安排及觀賽體驗，向聯盟爭取提早宣布比賽延期。

在中職累積滿9年年資，羅力在球季中毅然決然宣告退休，也將9月2日定為在悍將主場的最後一戰，球團為他準備好引退儀式，屆時39號背號會跟著羅力一起退休。

羅力 樂天桃猿 富邦悍將

延伸閱讀

中職／羅力引退賽雨神來亂 悍將爭取儘早宣布是否延賽

中職／龍隊送客製化桌遊超有心 羅力努力為球迷簽名

中職／預想引退賽滿場氣氛 羅力退休後最想做一件事

中職／羅力引退賽能不能打要「問天」 備案移到5日先發

相關新聞

中職／老天爺說不 羅力引退賽延期至5日舉行

富邦悍將隊羅力的引退賽也要高唱「我問天」，今晚在新莊球場舉行的富邦悍將與樂天桃猿隊之戰，受到雨勢影響，場地狀況不佳，提前...

日職／BIG BOSS喊2023拚冠軍 資深老將再沒表現就危險了

日本火腿隊今年戰績不佳，目前46勝70敗3和、3成97的勝率在日職敬陪末座，與A段班的差距也來到14.5場，打進季後賽的機率微乎其微。不過日前傳出總教練「BIG BOSS」新庄剛志將會獲得續約，在下個球季繼續執掌兵符，而他也發下豪語，將明年目標設定在衝擊冠軍寶座。

中職／羅力引退賽雨神來亂 悍將爭取儘早宣布是否延賽

今天在新莊球場舉行的富邦悍將與樂天桃猿隊之戰，也是百勝投手羅力的引退賽，受到颱風軒嵐諾逼近的影響，台灣北部從昨天晚上開始...

中職／「神獸級」紀錄 潘威倫吞百敗首人

統一獅隊「嘟嘟」潘威倫昨晚登板先發，對面是中信兄弟隊新洋投麥力德，兩人上演投手戰，都繳出優質內容，但潘威倫2局下被陳子豪...

中職／悍將中止天母6連敗 雨中惡鬥丘總誇球員不放棄

「當然要打。」總教練丘昌榮爭取比賽不要因雨裁定，讓富邦悍將隊等到逆轉機會，雖然最終與味全龍隊以4：4握手言和，但至少中止...

中職／感謝天母條款免打到跨日 悍將戰龍和局作收

天母棒球場連續兩天雨神造訪，今天味全龍隊在主場迎戰對象換成富邦悍將隊，打到6局上因雨暫停了1個半小時，雙方最終還是到深夜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。