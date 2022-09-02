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日職／BIG BOSS喊2023拚冠軍 資深老將再沒表現就危險了

聯合新聞網／ 綜合報導
新庄剛志近來啟用大量資深球員，但卻可能是給他們「最後的機會」。圖擷取自twitter
新庄剛志近來啟用大量資深球員，但卻可能是給他們「最後的機會」。圖擷取自twitter

日本火腿隊今年戰績不佳，目前46勝70敗3和、3成97的勝率在日職敬陪末座，與A段班的差距也來到14.5場，打進季後賽的機率微乎其微。不過日前傳出總教練「BIG BOSS」新庄剛志將會獲得續約，在下個球季繼續執掌兵符，而他也發下豪語，將明年目標設定在衝擊冠軍寶座。

根據日本媒體「日刊現代」報導，日本火腿在2023年，將啟用斥資600億日圓（約相當於新台幣131億元）建造，可容納3萬5000名觀眾的新主場「ES CON FIELD HOKKAIDO」。新庄因此也發下豪語，表示在2023年賽季，他會「完全不考慮第二名，第二名和第六名差不多，腦中只想著拚第一」。

而為了能在新賽季繳出不負新球場的好成績，新庄近期也不斷向球團喊話，表示希望能夠在選秀上挑選即戰力選手，甚至對於火腿球團過往相對消極的自由球員市場，也能夠嘗試出手看看等等，顯然就是希望能夠獲得立竿見影的補強。

報導指出，在進入8月之後，新庄就大量啟用資深選手，例如杉谷拳士（31歲）、木村文紀（33歲）、中島卓也（31歲）和谷內亮太（31歲）等等，反而年輕球員的出賽機會相對減少。然而，這四個人目前的打擊率卻都不到2成1，糟糕的表現似乎與出賽機會並不相符。

由於日本火腿在上個球季結束後，選擇不和西川遙輝、大田泰示和秋吉亮三人續約，因而遭致不少批評。因此報導認為，此動作可能是在給這幾位球員最終測試。如果在充分出賽的情況下，還是沒能繳出令人滿意的成果，那麼等到球季結束後，就能名正言順的釋出這些選手。就看這些來到職業生涯存亡關頭的球員們，是否拿把握住最後的機會了。

日本火腿 新庄剛志 中島卓也

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