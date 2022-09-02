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中職／羅力引退賽雨神來亂 悍將爭取儘早宣布是否延賽
今天在新莊球場舉行的富邦悍將與樂天桃猿隊之戰，也是百勝投手羅力的引退賽，受到颱風軒嵐諾逼近的影響，台灣北部從昨天晚上開始雨勢不斷，悍將球團已向聯盟爭取，儘早宣布今晚比賽是否延賽。
今晚的比賽能不能打，球迷都很關心，富邦育樂總經理陳昭如表示，新莊球場自昨夜下雨至今，場地狀況不甚理想，且根據中央氣象局預報，今日北台灣整天有雨勢，晚間恐有豪大雨。
陳昭如表示：「考量今夜為羅力主場引退賽，賽後另有引退儀式，為顧慮球員比賽安全、球迷行程安排及觀賽體驗，球團會向聯盟爭取儘早確定宣布今晚比賽是否延賽。」
今晚賽事恐怕難以舉行，昨天悍將在天母球場與味全龍隊之戰就受到雨勢影響，打到深夜11點38分才結束，羅力在昨天賽前接受訪問時也表示，自己對於引退賽是否會受天候影響並不在意，「我不會去想自己無法掌控的事。」
在中職累積滿9年年資，羅力在球季中毅然決然宣告退休，也將9月2日定為在悍將主場的最後一戰，球團為他準備好引退儀式，也宣告屆時39號背號會跟著羅力一起退休。
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