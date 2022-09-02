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MiLB／劉致榮5局狂飆10K走出低潮 林昱珉勝投飛了
效力紅襪隊高階1A的旅美好手劉致榮今天大展K功，先發5局投出10次三振，沒有掉分，中止前12場出賽都失分的低潮，幫助球隊以4：1擊敗勇士隊高階1A，拿下本季第3勝。
劉致榮今天首局沒有三振，但2局下開始每局至少2K起跳，第2局在被敲安又暴投出現危機時，連飆3次三振，第5局更是單局3連K的三上三下。
劉致榮今天總計投79球，有50顆都是好球，5局僅被敲3支安打，投出10次三振，本季第一次衝上雙位數，另外僅1次四壞保送，沒有掉分，防禦率下降到6.11。
去年劉致榮在1A先發12場，防禦率4.29，50.1局投出54次三振，今年來到高階1A投得有些掙扎，前面23場出賽最多投到5.1局，防禦率6.45，吞下2勝11敗。
另一位小聯盟投手林昱珉今天擔任響尾蛇隊1A先發，面對教士隊1A以85球投完5局，被敲5支安打丟掉1分，另有5次三振、3次保送，退場時雖然是勝投候選人，但6局下牛棚放火，被對手攻下6分，響尾蛇隊1A最終以5：8輸球。
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