中職／悍將中止天母6連敗 雨中惡鬥丘總誇球員不放棄

「當然要打。」總教練丘昌榮爭取比賽不要因雨裁定，讓富邦悍將隊等到逆轉機會，雖然最終與味全龍隊以4：4握手言和，但至少中止了在天母球場的6連敗。

悍將昨晚到天母球場作客，6局上打到一半，雨勢突然轉強，裁判宣告比賽暫停，等了1個小時不見停止，裁判召集兩隊總教練討論，不過悍將正是一、三壘有人的大好機會，只落後1分，當然不願意放棄。

丘昌榮說：「當然想打，怎麼可能會不想打，因為這場地比較特殊，只要投手丘、本壘區整理好，就還是可以打，如果是其他場地就另當別論。」

丘昌榮爭取下，多等半小時，也等到雨勢趨緩，比賽繼續舉行，雖然6局上悍將沒有追平，但7局上面對0：3落後，先攻下1分，8局上更是連續5支安打串連，靠著王勝偉的安打超前比數為4：3，只不過8局下中繼投手富蘭戈掉分，讓雙方以平手作收。

回顧這段歷程，丘昌榮認為球員展現沒有放棄的精神，「雖然最後是平手，但我們每一場努力打精彩、想去贏下比賽，不會說因為雨太大就不想打。」