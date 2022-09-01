中職／感謝天母條款免打到跨日 悍將戰龍和局作收

天母棒球場連續兩天雨神造訪，今天味全龍隊在主場迎戰對象換成富邦悍將隊，打到6局上因雨暫停了1個半小時，雙方最終還是到深夜才打完9局，也因超過10點觸發「天母條款」，以4：4和局作收，日曆差點要翻過一頁。

龍隊打破僵局的那一分有點幸運，3局下2出局後，張祐銘靠著右外野手接球失誤，一口氣跑到三壘，接著林智勝的一支安打得分。

悍將隊6局上出現攻勢，申皓瑋安打、林益全靠失誤上壘，然而2出局一、三壘有人的大好機會，辛元旭打到一半雨勢轉大，宣告比賽暫停，現場蓋上帆布。

暫停1小時後，裁判一度召集兩隊總教練討論，悍將隊總教練丘昌榮爭取續戰，再等半小時後，真的掀開帆布繼續比賽，兩隊先發投手也跟著退場，林凱威接替布里悍、藍愷青接替陳仕朋。

悍將隊6局上攻勢隨著林凱威飆出三振而瓦解，反倒是龍隊6局下開啟一輪猛攻，開局連續5名打者都敲出安打，董秉軒、拿莫．伊漾各有1分打點，將領先擴大到3：0。

悍將隊先在7局上把握住龍隊失誤，由于森旭跑回第一分，8局上更是在2出局後回敬連5名打者敲安，一波3分攻勢逆轉局面，王勝偉敲回超前分。

不料8局下龍隊扳平戰局，劉基鴻率先敲安，接著靠推進上二壘，2出局後張政禹敲出安打，護送劉基鴻回來得分。

受到雨勢影響，9局打完雙方雖然平手，但時間已經來到11點38分，根據規定，天母球場比賽時間若超過夜間10點0分時，未賽至9局者以完成9局賽事為限，平手不再延長，因此和局作收，不用打到跨日。

【中央社台北1日電】

中華職棒味全龍今天與富邦悍將之戰，一度因雨暫停逾一個半小時，悍將從落後到8局上奪3分逆轉，而龍隊張政禹敲追平安扳平比數，兩隊9局結束，最終以4比4握手言和。

味全龍昨天與樂天桃猿一役，受雨勢影響6局結束，裁定兩隊4比4握手言和，龍隊今天在主場天母棒球場迎戰富邦悍將，比賽過程同樣是細雨不斷。

龍隊張祐銘3局下靠著失誤上壘後，加上林智勝適時安打，取得1比0領先。

悍將6局上由申皓瑋內野安打展開攻勢，林益全擊出左外野飛球，靠著失誤上壘，高國輝隨後敲成中外野飛球遭到接殺，申皓瑋趁機上到三壘。

不過，輪到辛元旭打擊時，現場雨勢逐漸變大，比賽被迫暫停，歷經1小時33分等待才重新開打，龍隊洋投布里悍（Jake Brigham）投5.2局無失分退場，由林凱威接手中繼，三振辛元旭化解危機。

悍將6局下同樣換投，卻無法抵擋龍隊攻勢，龍隊連續敲出5支安打，再添2分。

悍將7局上先追回1分後，第8局繼續吹起反攻號角，先由高國輝二壘安打帶動攻勢，單局連續5支安打搶下3分，悍將以4比3反超，而龍隊8局下張政禹關鍵安打追平比數，兩隊最終就以4比4握手言和。

張政禹單場4打數2安打，包括8局下關鍵追平分安打，賽後獲選單場MVP。

味全龍總教練葉君璋賽後接受媒體聯訪時表示，選手表現都還很不錯，在這樣的情況下，背負著精神上的壓力，「但好險有守下來了，雖然平手，算是還可以接受的結果」。