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中職／潘威倫苦吞生涯第100敗 兄弟洋投麥力德奪首勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中信兄弟與統一獅在台中洲際棒球場的比賽，統一獅先發投手潘威倫。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟與統一獅在台中洲際棒球場的比賽，統一獅先發投手潘威倫。記者黃仲裕／攝影

統一獅隊「嘟嘟」潘威倫今天登板先發，對決中信兄弟隊新洋投麥力德，兩人上演投手戰，都繳出優質內容，但潘威倫2局下被陳子豪轟出兩分砲，獅隊打線又遭封鎖，全場只有3支安打，終場以0：4落敗，這位40歲老將吞下生涯第100敗。

潘威倫用88球完成6局任務，被揮出5支安打，送出4次三振、未有保送，唯一失守是2局下被許基宏揮出安打，再被陳子豪轟出右外野兩分砲，在落後兩分時退場，得不到隊友火力支援，成為中職史上首位吞下百敗的投手。

潘威倫4月5日對味全龍隊先發7局無失分，奪下本季首勝、生涯第147勝，接下來6場先發吞下5連敗，對戰兄弟跨季6連敗、客場跨季9連敗，邁向生涯150勝里程碑未有進展。

麥力德本季前兩場都以後援身分登板，合計1.2局失5分、吞1敗，今天首次先發投出高水準，用81球完成7局任務，只被揮出兩支安打，送出4次三振、未有保送，拿到中職生涯首勝，獲選單場MVP。

陳子豪本季第5轟成為致勝一擊，兄弟7局下面對劉軒荅、柯瑞再展攻勢，岳政華安打、王威晨獲保送，接著江坤宇、周思齊連續安打，各有1分打點，拉大成4分領先，維持優勢到比賽結束。

中信兄弟與統一獅在台中洲際棒球場的比賽，中信兄弟先發投手麥力德。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟與統一獅在台中洲際棒球場的比賽，中信兄弟先發投手麥力德。記者黃仲裕／攝影

潘威倫 陳子豪

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