快訊

真實身分曝光！她用16字名登記參選嘉義市議員 政見設性專區

威力彩頭獎17連摃 下期獎金上看「5.4億元」

日職／宋家豪投0.1局丟2分 中斷連6場無失分

中央社／ 台北1日電
旅日樂天金鷲隊投手宋家豪。報系資料照
旅日樂天金鷲隊投手宋家豪。報系資料照

效力日本職棒樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天出戰歐力士猛牛，第9局登板，投0.1局失2分，被敲出3支安打，中斷連6場無失分的紀錄，樂天隊最終以11比8勝出。

樂天今天在主場宮城球場與歐力士交手，靠著淺村榮斗首局2分打點全壘打和4局下島內宏明滿貫砲，前8局結束取得11比6領先。

樂天9局上派宋家豪登板，宋家豪賽前近6場比賽都未失分，自7月17日至今天賽前，近17次登板僅失1分。

宋家豪上場後先讓今天手感火燙、單場4安打的中川圭太敲成三壘方向滾地球出局，隨後連續被吉田正尚、頓宮裕真擊出安打，並保送西村凌，若月健矢在滿壘情況下揮出安打，追回1分。

樂天隊換上松井裕樹救火，再投出保送，讓歐力士單局追回2分，松井裕樹隨後穩住陣腳，連續解決2名打者，驚險守住勝利，樂天隊最終以11比8贏球。

宋家豪此役投0.1局，面對5名打者，被敲出3支安打，另有1次保送，失2分都是責失分。

樂天金鷲 宋家豪

延伸閱讀

日職／宋家豪近17戰僅失1分 王柏融二軍敲長打

日職／宋家豪連兩天壓制軟銀 本季第14場中繼成功到手

日職／吳念庭連3場雙安 宋家豪中繼1局無失分

日職／吳念庭單場2安1得分 宋家豪中繼成功

相關新聞

中職／潘威倫苦吞生涯第100敗 兄弟洋投麥力德奪首勝

統一獅隊「嘟嘟」潘威倫今天登板先發，對決中信兄弟隊新洋投麥力德，兩人上演投手戰，都繳出優質內容，但潘威倫2局下被陳子豪轟...

中職／龍隊送客製化桌遊超有心 羅力努力為球迷簽名

富邦悍將隊羅力宣告引退，今天賽前味全龍隊把握機會向他致敬，由隊長吳東融、好友伍鐸獻上花束、禮物，準備離台的羅力也多撥出時...

中職／羅力引退賽能不能打要「問天」 備案移到5日先發

明天新莊棒球場下雨機率高達90%，富邦悍將隊羅力中職生涯最後一戰能否順利開打要「問天」，若真的天公不作美，總教練丘昌榮也...

中職／預想引退賽滿場氣氛 羅力退休後最想做一件事

富邦悍將隊羅力明天就要迎接棒球生涯的引退賽，十年前來到台灣時，他就想過會有這麼一場比賽，退休後第一件事除了與家人相聚外，...

中職／丘總對王躍霖、林澤彬有期待 隨時升一軍

富邦悍將隊兩名新血今天先到二軍報到，透過隊內賽熟悉狀況，明天再與一軍會合，總教練丘昌榮期待王躍霖的經驗能夠幫助到年輕牛棚...

中職／龍隊新洋砲最快3日到 新洋投是年輕左投

味全龍隊洋將最後2塊拼圖搞定，除了日前簽下的洋炮古德溫（Brian Goodwin），總教練葉君璋今天也透露，已與新洋投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。