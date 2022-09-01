中職／龍隊送客製化桌遊超有心 羅力努力為球迷簽名

富邦悍將隊羅力宣告引退，今天賽前味全龍隊把握機會向他致敬，由隊長吳東融、好友伍鐸獻上花束、禮物，準備離台的羅力也多撥出時間與球迷互動，簽名、合照來者不拒，羅力說：「花5秒鐘讓人家開心一整天，為什麼不做呢？」

羅力預計明天在新莊主場舉辦引退賽，今天龍隊在天母主場賽前舉辦簡單儀式向這位百勝傳奇致意，除了獻花外，還送上特製的地產大亨，將原本的台灣景點照片換成與羅力有關的場景，包括各個球場、待過的宿舍，讓他回到美國後也能回憶美好時光。

羅力預計在9月中旬離台，也把握最後時光與球迷互動，常常找時間到球場外為球迷簽名，羅力表示，從當職業球員開始就有這個習慣，但最近更加積極，「因為我快離開了」。