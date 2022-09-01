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中職／龍隊送客製化桌遊超有心 羅力努力為球迷簽名

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊羅力（右二）宣告引退，今天賽前味全龍隊把握機會向他致敬，由隊長吳東融（左一）、好友伍鐸（左二）獻上花束、客製化桌遊。圖／味全龍隊提供
富邦悍將隊羅力（右二）宣告引退，今天賽前味全龍隊把握機會向他致敬，由隊長吳東融（左一）、好友伍鐸（左二）獻上花束、客製化桌遊。圖／味全龍隊提供

富邦悍將羅力宣告引退，今天賽前味全龍隊把握機會向他致敬，由隊長吳東融、好友伍鐸獻上花束、禮物，準備離台的羅力也多撥出時間與球迷互動，簽名、合照來者不拒，羅力說：「花5秒鐘讓人家開心一整天，為什麼不做呢？」

羅力預計明天在新莊主場舉辦引退賽，今天龍隊在天母主場賽前舉辦簡單儀式向這位百勝傳奇致意，除了獻花外，還送上特製的地產大亨，將原本的台灣景點照片換成與羅力有關的場景，包括各個球場、待過的宿舍，讓他回到美國後也能回憶美好時光。

羅力預計在9月中旬離台，也把握最後時光與球迷互動，常常找時間到球場外為球迷簽名，羅力表示，從當職業球員開始就有這個習慣，但最近更加積極，「因為我快離開了」。

羅力認為，進入職棒後，回饋球迷、社會是重要的事情，「如果只是拍個照、簽個名就能讓別人開心，何樂而不為？所以最近有人想要簽名、合照都會答應。」

富邦悍將隊羅力（右二）宣告引退，今天賽前味全龍隊把握機會向他致敬，獻上客製化桌遊，圖片都換成羅力有回憶的場景。圖／味全龍隊提供
富邦悍將隊羅力（右二）宣告引退，今天賽前味全龍隊把握機會向他致敬，獻上客製化桌遊，圖片都換成羅力有回憶的場景。圖／味全龍隊提供
富邦悍將隊羅力（右二）宣告引退，今天賽前味全龍隊把握機會向他致敬，由隊長吳東融（左一）、好友伍鐸（左二）獻上花束、客製化桌遊。圖／味全龍隊提供
富邦悍將隊羅力（右二）宣告引退，今天賽前味全龍隊把握機會向他致敬，由隊長吳東融（左一）、好友伍鐸（左二）獻上花束、客製化桌遊。圖／味全龍隊提供

羅力 吳東融 富邦悍將

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