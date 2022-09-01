中職／龍隊新洋砲最快3日到 新洋投是年輕左投

味全龍隊洋將最後2塊拼圖搞定，除了日前簽下的洋炮古德溫（Brian Goodwin），總教練葉君璋今天也透露，已與新洋投達成合約，近期有望來台，未來定位在先發。

新洋砲古德溫最快3日抵台，葉總認為，在陳品捷受傷後，無論攻守都會有幫助，「他守過中外野，代表有一定能力，守備上確定有幫助，打擊的話可能還要看適應的狀況。」

古德溫隔離3天後就可開始練習，預計安排他到二軍出賽1、2場，確定身體沒問題，就會升上一軍，葉君璋也直言，現在沒時間讓洋將慢慢調整，也相信根據古德溫的經驗，不需要太過擔心。

除了場上技術，葉君璋對於古德溫的品行也不會擔心，因過去在國民隊時期曾與龍隊教練共事過，了解私下為人，「球員的另一面也要掌握，特別我們是年輕球隊，需要是有正面態度的選手進來。」

龍隊目前已有3洋投，不過今年還有新球團紅利，總計可簽下5名洋將，因此還會再簽下一名新洋投，葉君璋透露，這名新左投已經簽約，年紀不到30歲，未來定位會在先發。