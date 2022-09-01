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中職／丘總對王躍霖、林澤彬有期待 隨時升一軍
富邦悍將隊兩名新血今天先到二軍報到，透過隊內賽熟悉狀況，明天再與一軍會合，總教練丘昌榮期待王躍霖的經驗能夠幫助到年輕牛棚，林澤彬則預計會以二壘、游擊守備為主。
樂天桃猿隊昨天啟動交易，以投手王躍霖、野手林澤彬向富邦悍將隊換來投手楊彬、野手楊晉豪，交易案在今天正式執行，不過兩位「新人」還沒出現在天母球場。
悍將總教練丘昌榮表示，安排兩人先到二軍比賽，熟悉球隊暗號、戰術，明天才會正式到一軍練習，林澤彬首戰就敲出2安，王躍霖右手掌被球擊中，但沒有大礙。
「兩人隨時有機會升上一軍。」丘昌榮表示，看好林澤彬能夠補強球隊在二壘、游擊方面的陣容，而王躍霖是有過總冠軍賽經驗的投手，悍將牛棚年齡層偏低，希望他能夠幫助傳承。
至於面對楊彬、楊晉豪，丘昌榮也給予祝福，「換個環境就是新的開始，希望他們有好的發展，就像是（王）勝偉、（林）智勝，雖然他們不是透過交易，不過換個環境，心態、想法也會不一樣，讓自己更成長。」
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