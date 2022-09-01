快訊

猴痘疫苗到貨了！首批560劑今晚抵台 只開放「這2類人」施打

中興新村沉寂20多年 看到「這10個大字」居民激動了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／丘總對王躍霖、林澤彬有期待 隨時升一軍

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊總教練丘昌榮。記者蘇志畬／攝影
富邦悍將隊總教練丘昌榮。記者蘇志畬／攝影

富邦悍將隊兩名新血今天先到二軍報到，透過隊內賽熟悉狀況，明天再與一軍會合，總教練丘昌榮期待王躍霖的經驗能夠幫助到年輕牛棚，林澤彬則預計會以二壘、游擊守備為主。

樂天桃猿隊昨天啟動交易，以投手王躍霖、野手林澤彬向富邦悍將隊換來投手楊彬、野手楊晉豪，交易案在今天正式執行，不過兩位「新人」還沒出現在天母球場。

悍將總教練丘昌榮表示，安排兩人先到二軍比賽，熟悉球隊暗號、戰術，明天才會正式到一軍練習，林澤彬首戰就敲出2安，王躍霖右手掌被球擊中，但沒有大礙。

「兩人隨時有機會升上一軍。」丘昌榮表示，看好林澤彬能夠補強球隊在二壘、游擊方面的陣容，而王躍霖是有過總冠軍賽經驗的投手，悍將牛棚年齡層偏低，希望他能夠幫助傳承。

至於面對楊彬、楊晉豪，丘昌榮也給予祝福，「換個環境就是新的開始，希望他們有好的發展，就像是（王）勝偉、（林）智勝，雖然他們不是透過交易，不過換個環境，心態、想法也會不一樣，讓自己更成長。」

丘昌榮 王躍霖 林澤彬

延伸閱讀

中職／羅力引退賽能不能打要「問天」 備案移到5日先發

中職／改當「北方王者」王躍霖感性告別桃猿隊友與球迷

中職／交易活水再起 楊晉豪、王躍霖釋出邊緣重獲生機

中職／虧楊晉豪「這麼猛」 廖健富與高中同學再當隊友

相關新聞

中職／龍隊送客製化桌遊超有心 羅力努力為球迷簽名

富邦悍將隊羅力宣告引退，今天賽前味全龍隊把握機會向他致敬，由隊長吳東融、好友伍鐸獻上花束、禮物，準備離台的羅力也多撥出時...

中職／羅力引退賽能不能打要「問天」 備案移到5日先發

明天新莊棒球場下雨機率高達90%，富邦悍將隊羅力中職生涯最後一戰能否順利開打要「問天」，若真的天公不作美，總教練丘昌榮也...

中職／預想引退賽滿場氣氛 羅力退休後最想做一件事

富邦悍將隊羅力明天就要迎接棒球生涯的引退賽，十年前來到台灣時，他就想過會有這麼一場比賽，退休後第一件事除了與家人相聚外，...

中職／丘總對王躍霖、林澤彬有期待 隨時升一軍

富邦悍將隊兩名新血今天先到二軍報到，透過隊內賽熟悉狀況，明天再與一軍會合，總教練丘昌榮期待王躍霖的經驗能夠幫助到年輕牛棚...

中職／龍隊新洋砲最快3日到 新洋投是年輕左投

味全龍隊洋將最後2塊拼圖搞定，除了日前簽下的洋炮古德溫（Brian Goodwin），總教練葉君璋今天也透露，已與新洋投...

中職／桃猿8新秀全搞定 一指捕手宋嘉翔簽約金520萬

樂天桃猿隊今年季中選秀8名新人全數完成簽約，第一指名、穀保家商捕手宋嘉翔簽約金520萬元，另外激勵獎金130萬元、一軍月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。