中職／預想引退賽滿場氣氛 羅力退休後最想做一件事

富邦悍將隊羅力明天就要迎接棒球生涯的引退賽，十年前來到台灣時，他就想過會有這麼一場比賽，退休後第一件事除了與家人相聚外，他想見見久違的朋友，好好烤肉、放鬆一下。

明天會是羅力離台前最後一場主場賽事，新莊球場內野席已完售，外野也僅剩千餘張，有望挑戰滿場，羅力表示：「我想會很棒，有滿場的球迷，十年前就想過自己投生涯最後一戰的樣子，現在也預想好明天的情景，因為這是準備的一部分。」

投過2012、16年總冠軍賽及2015年開幕戰，羅力對大場面並不陌生，明天的引退賽也會保持平常心，「這場比賽當然會很興奮，但我還是要照平常方式準備。」

當天賽後悍將球團將為羅力舉辦引退儀式，包括宣告39號背號也隨著羅力一起退休，成為中職史上第一個背號引退的洋將，羅力表示：「感覺當然很驕傲，代表我對球隊或是周遭的人是有正面影響力，背號退休是我沒想過的事，如今成為現實感覺很難以描述，只能說非常感謝。」

這場引退賽羅力的親友也都準備好準時收看，並為他感到開心，羅力說：「不僅是因為我的棒球工作結束了，也為我即將回家而開心，這是一趟很棒的旅程。」

等回到美國，羅力第一件事就是與家人相聚，除此之外，還要跟朋友好好約一下，烤烤肉或是吃個飯，「跟家人、朋友聚在一起，是我退休後最想做的事。」