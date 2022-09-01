中職／羅力引退賽能不能打要「問天」 備案移到5日先發

明天新莊棒球場下雨機率高達90%，富邦悍將隊羅力中職生涯最後一戰能否順利開打要「問天」，若真的天公不作美，總教練丘昌榮也有想法，「會安排周一讓他先發。」

羅力宣布今年球季中退休，9月中旬就要離台，返回美國與家人相聚，9月2日排定是最後一場主場先發，球團也為他準備好引退儀式，萬事俱備，就怕颱風來攪局。

根據氣象預報，明天下雨機率頗高，而悍將隊在2到4日的主場周之後，要到20日才會重回新莊，屆時羅力早已離台，為羅力舉辦引退賽時間很難安排。

丘昌榮今日受訪時表示，如果明天真的下雨，不會讓羅力延後到3日或4日先發，理論上會將他安排在周一補賽時先發，「當然希望是不要下雨。」

明天到底能不能登板，主角羅力不會為此擔心，他表示：「這我無法控制，我不會擔心自己無法掌控的事，但我相信一切都有辦法解決，就看事情怎麼發展。」