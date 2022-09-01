中職／全壘打王才10轟 連前洋投萊福力也質疑：沒彈力球了？

中職今年呈現投手年，全壘打產量銳減，目前中職全壘打王林立僅只有10發全壘打，此現象剛好被前中信兄弟洋投萊福力發現，讓他發文表示：「中職沒彈力球了嗎？」

No more juiced balls in Taiwan?? @GOCPBL https://t.co/0cghRymcmu — Mitch Lively 萊福力 (@LivelyMitch) 2022年8月31日

中職去年開始修改彈性係數由過去最高0.58下降為為0.54-0.56之間。萊福力2018-2021年效力中信兄弟，在此期間，中職場均全壘打數量分別為1.66、2.14、2.34、1.10，今年場均數量預計不到1。

萊福力本身效命中信兄弟四年期間2018年被28場打12支全壘打、2019年31場10支、2020年9場4支、2021年8場4支，場均分別是0.42、0.32、0.44、0.50，是被打全壘打較少的投手。

比較各聯盟全壘打王的開轟率，美職的洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)平均每9.21次打數就會敲出一發全壘打，日職的養樂多「村神」村上宗隆平均10.34次，中職的林立平均31.2次，有很明顯的區別。

萊福力今年轉戰墨西哥聯盟，目前效力維拉克魯茲老鷹隊(El Aguila de Veracruz)，分別在三支球隊有出賽紀錄，總計先發13場、5勝2敗、防禦率8.16。