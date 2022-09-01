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中職／蕭任汶接任台鋼投手教練 單季防禦率1.40超誇張

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
雄鷹隊教練鄧蒔陽（右起）、黃甘霖、林振賢、蕭任汶、鄭漢禮。圖／台鋼雄鷹隊提供
雄鷹隊教練鄧蒔陽（右起）、黃甘霖、林振賢、蕭任汶、鄭漢禮。圖／台鋼雄鷹隊提供

中職新軍台鋼雄鷹隊公布新的教練團成員，保有中職單季最低防禦率紀錄的前兄弟象隊投手蕭任汶，成為投手教練，原球探鄭漢禮轉任投捕教練，曹竣崵、鄧蒔陽受邀擔任客座教練。

蕭任汶2001年以防禦率1.40奪下中職防禦率王，這項紀錄成為高難度障礙，應該不太可能被超越；曹竣崵1999年效力統一獅隊締造連3場完封勝，其中包括1場無安打比賽，換來「曹三封」的封號，也很難被打破。

雄鷹隊教練鄧蒔陽（右起）、黃甘霖、林振賢、蕭任汶、鄭漢禮。圖／台鋼雄鷹隊提供
雄鷹隊教練鄧蒔陽（右起）、黃甘霖、林振賢、蕭任汶、鄭漢禮。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹公布內容如下：

「選秀會過後，台鋼雄鷹球團展開選手談約、簽約，教練團籌組同步進行，繼統籌教練林振賢、外野守備教練黃甘霖之後，中華職棒單季最低防禦率紀錄保持人蕭任汶加入，擔任投手教練，原球探鄭漢禮轉任投捕教練，曹竣崵、鄧蒔陽分別擔任客座投手教練、內野守備教練。

蕭任汶、鄭漢禮、曹竣崵、鄧蒔陽都曾於基層耕耘，對於選手養成皆具豐富經驗。球團期待4名教練能在各自專業領域為年輕的台鋼雄鷹團隊打下穩固基礎，加上日籍守備教練井端弘和來台指導，從9月秋訓開始共同帶領選手成長。

蕭任汶職棒生涯後援為主，以精準控球著名，生涯年為2001，該季52場後援登板、16次救援成功都是生涯最多，防禦率1.40勇奪當年防禦率王，至今仍是中職單季最低紀錄。退役後在基層擔任教練，從社區到成棒都有豐富經驗，包含二重國中、新泰國中等棒球隊教練，近年於南部發展，曾擔任高雄市新光高中青棒隊總教練、2016到2020年於義守大學棒球隊執教，2021年開始擔任屏東紅尾成棒隊投手教練，對於基層棒球盡心盡力。

少棒到成棒都是國家代表隊常客，曹竣崵1999年加入中華職棒，菜鳥年23場出賽其中19場先發，共投141.1局，戰績11勝5敗、防禦率2.48，勇奪年度最有價值球員、年度新人獎，並創下連續3場完封勝中職紀錄。隔年轉戰日本職棒，2003年重返中職，直到2009季末轉任教練。執教生涯前期在兄弟象、義大犀牛等職棒隊擔任投手教練，2017年成為新北市成棒隊投手教練，之後到台北城市科技大學棒球隊擔任總教練至今。

鄧蒔陽選手時期主要以二壘守備為主，也擔任過一壘、三壘與游擊手，職棒生涯累計546場出賽，共2242次守備機會，1029刺殺、1145助殺、參與306次雙殺，曾六度入選中職明星賽。結束選手生涯之後，長期在基層擔任教練，先於台南市金城國小教球，之後至東台灣，在三民國中、玉里國小、泰源國中棒球隊擔任教練，接著來到南台灣，擔任美和科技大學棒球隊教練至今。

鄭漢禮原為台鋼雄鷹球探，幫助球隊在測試會、選秀會上觀察並網羅具潛力好手，選手時期為捕手，之後也有許多執教經驗，曾於新北市二重國中、台北市南港高工棒球隊，以及社會甲組崇越及桃園航空城擔任教練。台鋼雄鷹9月下旬開訓，屆時鄭漢禮將轉以投捕教練身分繼續幫助球隊。」

台鋼雄鷹 中職 棒球

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